Znamy cenę samochodu Xiaomi. Nie uwierzysz jak tanio!

Xiaomi wchodzi na rynek motoryzacyjny. Wielkie zaskoczenie, które może się udać

Xiaomi z dumą ogłaszało, że ich pierwszy samochód, SU7, nie jest jedynie eksperymentem firmy. Chiński gigant planuje rywalizować z renomowanymi markami, takimi jak Porsche czy Tesla, co stanowi bardzo odważną zapowiedź. Samochód rzeczywiście prezentuje się imponująco, lecz, jak można się spodziewać po firmie specjalizującej się w smartfonach, to infotainment jest głównym gwiazdorem. Teraz poznaliśmy jednak najważniejszą informację na temat SU7 — czyli, oczywiście, cenę.

Xiaomi SU7 — ile kosztuje elektryczny samochód chińskiego giganta?

Prezes Xiaomi, Lei Jun, podczas ostatniej prezentacji ogłosił oficjalnie ceny samochodu Xiaomi SU7. Samochód, który prezentuje się naprawdę godnie i garściami czerpie inspiracje z takich firm jak Tesla, Porsche, McLaren i wiele innych (generalnie od samych najlepszych), będzie kosztował ZDECYDOWANIE mniej, niż wszystkie propozycje innych wymienionych firm. Ceny Xiaomi SU7 są bowiem następujące:

Xiaomi SU7 — od 215 900 juanów (po przeliczeniu: ~116 800 PLN);

Xiaomi SU7 Pro — od 245 900 juanów (po przeliczeniu: ~133 100 PLN);

Xiaomi SU7 Max — od 299 900 juanów (po przeliczeniu: ~162 420 PLN).

Oczywiście należy się spodziewać, że w Polsce samochód ten będzie kosztował nieco więcej niż po bezpośrednim przeliczeniu, ale tak czy siak, prezentuje się to zaskakująco dobrze.

Czym różnią się te wersje Xiaomi SU7?

W bazowej wersji z baterią LFP o pojemności 73,6 kWh produkowaną przez koncern BYD pojazd wyposażony jest w silnik napędzający tylne koła o mocy 299 KM. Pozwala to na przyśpieszenie do 100 km/h w czasie 5,28 sekundy oraz osiągnięcie prędkości maksymalnej rzędu 210 km/h. Jak informował Kamil Pieczonka, do zasięgu raczej nie ma sensu przywiązywać jednak dużej wagi, to wartość według chińskich norm, która w standardowym użytkowaniu będzie pewnie bliższa 450-500 km. Warto jednak dodać, że samochód ma mieć niski współczynnik oporu powietrza (Cx 0,195), efektywną pompę ciepła i architekturę 800 V.

Xiaomi SU7 Pro zastępuje akumulatory nowym zestawem CATL Shenxing o pojemności 94,3 kWh, co przekłada się na zasięg do 830 km. To wydłuża proces ładowania z 10 do 80% o pięć minut, ale jednocześnie ogranicza przyspieszenie (od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy). Najmocniejsza wersja Xiaomi SU7 Max wyposażona zostanie w baterię NMC o pojemności 101 kWh produkcji CATL, która pozwoli na przejechanie 800 km (w rzeczywistości pewnie mniej niż 600 km). Wrażenie robi jednak moc dwóch silników, która w sumie ma wynosić aż 673 KM i pozwoli na rozpędzenie się do 100 km/h w 2,78 sekundy oraz osiągnięcie 265 km/h. Całkiem nieźle jak na debiutanta. Xiaomi pochwaliło się, że zamierza w najbliższych latach zainwestować nawet 10 mld USD w rozwój samochodów elektrycznych oraz baterii, które zaowocują ogniwami o większej pojemności i jeszcze lepszymi silnikami.

Xiaomi SU7 napędzane przez... Snapdragona

Co ciekawe, jak donosiłem niedawno w tekście „Ten samochód jest jak smartfon. HyperOS w Xiaomi SU7 robi wrażenie”, sercem pojazdu jest Snapdragon 8295, któremu będą towarzyszyć dwa układy NVIDIA Orin X. Według producenta ma to zapewnić na wykorzystywanie wysokiej jakości rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji; zwanej Xiaomi HyperMind. Chińska firma ujawnia, że inteligentna kabina będzie oferować interaktywne wrażenia podobne do tabletu — chodzi o to, że kierowca nie będzie musiał się uczyć korzystać z samochodu; to samochód będzie uczył się kierowcy, a korzystanie z całości ma być niezwykle intuicyjne.