Tu praca się opłaca. W branży płacą 20 tys. zł i więcej

Portal z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs, udostępnił nam dzisiaj wybrane dane ze swojego najnowszego raportu - Rynek pracy w Polsce, a które to pokazują poziom wynagrodzeń (górne widełki mediany na kontraktach B2B) w najlepiej opłacanych aktualnie branżach w Polsce.

Zacznijmy jednak o typów umów o pracę, a dokładniej w których branżach najpopularniejsze jest jeszcze praca zdalna, a w których najczęściej oferowana jest umowa o pracę.

Praca zdalna, najczęściej pojawia się w ofertach pracy w branży IT, pozostałe branże są już daleko w tyle, gdzie króluje praca stacjonarna, a najczęściej pojawia się w ofertach z branży Inżynieria elektryczna, Mechanika i Automatyka. Ewentualnie można jeszcze często spotkać opcję pracy hybrydowej w Konsultingu - w pozostałych branżach już nieco rzadziej.

Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs:

Jeśli chodzi o rodzaj umowy, kontrakty B2B są popularne jeszcze w branży IT, Marketingu i Sprzedaży. Natomiast umowy o pracę pojawiają się w zdecydowanie największym odsetku w ofertach w logistyce, inżynierii elektrycznej, HR, finansach czy mechanice. Umowy zlecenie z kolei, dostępne są w ofertach pracy dotyczących szeroko pojętej obsługi klienta, sprzedaży czy administracji biurowej.

Przechodząc już do wynagrodzeń, najwyższe maksimum przy medianie widełek, oferowane są w branży IT, Automatyce i Telekomunikacji - ponad 25 tys. zł. Nieco niższe, ale nadal ponad 20 tys. można zarobić w Mechanice, Prawie, Sprzedaży oraz Konsultingu. Dla porównania, przy umowach o pracę, zarobki powyżej 20 tys. zł dostępne są tylko w IT, branży prawniczej i konsultingowej.

Źródło: No Fluff Jobs.