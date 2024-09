Zdobycie pracy w IT nigdy nie było tak trudne. Zaskakująca liczba CV na jedną ofertę!

Ciężkie początki w branży IT - tak można w kilku słowach podsumować najnowsze dane portalu z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs.

Aż 84 CV na jedną juniorską ofertę pracy, to efekt spadku o połowę odsetka ofert pracy dla początkujących. Jeszcze w 2022 roku, osetek ofert pracy dla juniorów w branży IT wynosił 21,6%, w 2023 r. spadł do 10,4 proc., a obecnie wprawdzie nieznacznie wzrósł do 11,1%, ale to nadal niewiele i ciężko przypuszczać, by wrócił do poziomu sprzed 2 lat.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Od kilkunastu miesięcy rynek pracy jest trudny dla osób szukających pierwszego zatrudnienia, niezależnie od branży. Choć rzeczywiście to początkujący najbardziej odczuli kryzys, z raportu No Fluff Jobs „Bezrobocie w IT” wiemy, że blisko 60 proc. specjalistów i specjalistek IT aplikuje na oferty wymagające niższego doświadczenia, niż posiadają, ponieważ znalezienie pracy na wyższym i lepiej płatnym stanowisku stało się trudniejsze niż kiedyś.

To był oczywiście średni odsetek, więc są obszary, gdzie jest on wyższy i niższy. Zaczynając od najwyższego, najwięcej ofert dla początkujących w branży IT, dostępnych jest przy specjalizacji Backend - 15,3%, Support – 13,3% ogłoszeń, a dalej mamy Fullstack - 10,3%, Testing - 8,2% oraz Data & BI - 6,4%.

Co z zarobkami? W 2022 roku mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń dla początkujących w IT wynosiły 7–10,1 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B. Obecnie jest to 7–10 tys. zł netto + VAT. W przypadku umów o pracę widełki mediany wynosiły 6-8,6 tys. zł brutto, obecnie jest to 6-9 tys. zł brutto.

Nieco lepiej to wygląda, jeśli chodzi o inne branże. Odsetek ofert pracy dla początkujących w takich branżach jak marketing, sprzedaż, finanse, HR, logistyka czy prawo, wynosi w tym roku 20,9%. Z kolei, jeśli chodzi o zarobki, to W 2023 r. mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń na kontrakcie B2B wynosiły 5-7 tys. zł netto + VAT, obecnie wynoszą 5-8 tys. zł netto + VAT. Natomiast w przypadku umów o pracę - rok temu było to 5-6,5 tys. zł brutto, a obecnie 5-6,8 tys. zł brutto.

