T-Mobile zdjął klientom limity. Efekty widać jak na dłoni

Serwis Speedtest.pl opublikował dziś ciekawe dane z pomiarów jakości i prędkości sieci mobilnych od początku września, które to pokazują jak praktycznie z dnia na dzień, mogą się zmienić średnie prędkości internetu.

Wszystko związane jest oczywiście ze specyfiką ofert tytułowego operatora T-Mobile, który to w abonamencie komórkowym i na internet mobilny oferuje brak limitów transferu danych, ale z limitami prędkości.

Aby dokładnie to zobrazować, posłużę się tu danymi z pomiarów innego serwisu RFBENCHMARK (link do wpisu: Najszybszy internet mobilny w Polsce - jeden operator z gigantyczną przewagą), które opisywaliśmy Wam 10 września 2024 roku - ta data ma znaczenie.

O tym jednak za chwilę, prześledźmy tegoroczną historię rankingów prędkości i jakości sieci mobilnych.

T-Mobile od lutego do kwietnia tego roku, był liderem średnich prędkości pobieranych danych w zasięgu 5G, co mogło świadczyć o tym, iż po udostępnieniu 5G w paśmie C w styczniu, zdjął limity prędkości w swoich ofertach. Ostatnie liderowanie w kwietniu wyglądało tak:

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: kwiecień 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 250,7 Mbps 156,7 Mbps 145,4 Mbps 274,3 Mbps Szybkość wysyłania danych 52,8 Mbps 48,5 Mbps 29,7 Mbps 52,4 Mbps Ping 25,2 ms 23,0 ms 28,4 ms 26,6 ms Liczba pomiarów 18109 17740 17450 14541

Już miesiąc później, widać w danych za maj, iż T-Mobile wrócił do swoich limitów prędkości:

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: maj 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 245,6 Mbps 150,5 Mbps 144,6 Mbps 160,0 Mbps Szybkość wysyłania danych 47,9 Mbps 46,1 Mbps 28,8 Mbps 39,5 Mbps Ping 23,1 ms 23,0 ms 28,4 ms 26,8 ms Liczba pomiarów 22741 22433 19983 17572

Teraz przeskoczymy do danych za sierpień 2024, które niemal wszystkie branżowe media opublikowały 10 września, również my - link wyżej.

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: sierpień 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 341,6 Mbps 180,0 Mbps 142,2 Mbps 182,3 Mbps Szybkość wysyłania danych 54,3 Mbps 49,3 Mbps 29,4 Mbps 40,7 Mbps Ping 21,8 ms 23,2 ms 27,8 ms 25,2 ms Liczba pomiarów 22605 24908 18743 16257

Średnia prędkość pobierania danych w 5G sieci T-Mobile od maja do sierpnia oscylowała w granicach 180 Mb/s, co się stało po opublikowaniu 10 września wyników za sierpień?

Tu już sięgamy po dzisiejsze dane Speedtest.pl:

Prędkość 5G w T-Mobile zaczęła gwałtownie rosnąć już od 12.09. W ciągu 5 dni sieć przyspieszyła aż o 50% z poziomu 180 Mb/s do 270 Mb/s. Tym samym 16 września była szybsza od dotychczasowego lidera (Orange) o ponad 18 Mb/s.

Różnica z dnia na dzień rzędu 100 Mb/s i to w średniej prędkości, nie może być przypadkiem - najwyraźniej od 12 września, T-Mobile ponownie zdjął limity prędkości w swoich ofertach mobilnych.

Speedtest.pl sugeruje w swoim wpisie na blogu, aczkolwiek nie bezpośrednio, że może to mieć związek ze zdjęciem limitów w związku z sytuacją powodziową na południu Polski. Osobiście nie wydaje mi się, aby to były już te dane.

Jako firma, której misją jest łączenie ludzi i likwidowanie barier w komunikacji, chcemy umożliwić każdemu dotkniętemu tą katastrofą niezakłócony dostęp do informacji i kontaktu z bliskimi oraz służbami ratunkowymi. Od dziś, aż do końca tygodnia (22 września), nasi klienci mogą korzystać z nielimitowanego transferu danych.

Źródło: T-Mobile.

Z jednej strony, ostatnie pomiary na wykresie Speedtest.pl pokazują datę 16 wrzesień, a T-Mobile poinformował o zdjęciu limitów od 17 września do 22 września, z drugiej zaś strony nie sądzę, by osobom w tych rejonach zajmowały aktualnie głowę prędkości internetu.

Źródło: Speedtest.pl/T-Mobile.

