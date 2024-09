Abonament bez limitu z Apple One - czy to się opłaca?

Internet bez limitu danych i prędkości dostępny jest w Plusie, tylko w pakiecie z subskrypcją Apple One, więc dziś zrobimy porównanie takich oferty tylko dla osób, które korzystają z tej subskrypcji lub chcą zacząć korzystać.

Subskrypcja Apple One - jakie usługi zawiera ten pakiet?

Z tego względu musimy zacząć od samej subskrypcji. Apple One to subskrypcja, która zawiera w sobie pakiet następujących usług:

iCloud+

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

W wersji dla jednej osoby kosztuje ona 39,99 zł miesięcznie, a dla kilku osób (maksymalnie 6 osób) - 49,99 zł miesięcznie, co już się robi atrakcyjną opcją nawet dla dwóch osób. Wychodzi niespełna 25 zł na osobę, za wszystkie w/w usługi.

Jeśli chodzi o wygodę aktywacji z osobna tej subskrypcji na iPhone czy za pośrednictwem operatora,- jak teraz w Plusie, nie ma co tego porównywać. Tak czy tak działa tu pełen automat, podpinamy kartę płatniczą i zapominamy.

Porównamy więc dziś same koszty abonamentu komórkowego i subskrypcji Apple One. Pod uwagę bierzemy operatorów, którzy posiadają w swojej ofercie abonament komórkowy z pełnym no limit - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, internet mobilny bez limitu danych i prędkości.

Abonament bez limitu w Orange z Apple One

W abonamencie Orange - Plan L za 90 zł miesięcznie (internet bez limitu danych i prędkości przez całą umowę), jest teraz promocja 5 miesięcy za 0 zł, co uśredniając z opłatą aktywacyjną daje nam 70 zł miesięcznie za sam abonament komórkowy.

Do tego subskrypcja Apple One za 39,99 zł miesięcznie - razem 109,99 zł. Po umowie i przejściu jej na czas nieokreślony - 139,99 zł miesięcznie.

Abonament bez limitu w Orange Flex z Apple One

Klienci Orange Flex to w dużej mierze posiadacze smartfonów iPhone (35% z wszystkich klientów), więc prawdopodobnie wielu z nich korzysta z subskrypcji Apple One. Ile muszą zapłacić wraz z subskrypcją Orange Flex z pełnym no limit?

To opcja bez umowy, więc niezależnie od okresu korzystania z niej, trzeba tu zapłacić łącznie 119,99 zł miesięcznie. Dużo lepsza opcja, niż w abonamencie Orange - 10 zł drożej przez 2 lata, ale 20 zł taniej później (pamiętajmy przy tym, że w Orange znika nielimitowany internet po umowie, wchodzi limit 300 GB miesięcznie).

Abonament bez limitu w Play z Apple One

Play ma dwa abonamenty z internetem bez limitu danych i prędkości, z tym że w tym tańszym za 90 zł jest tylko przez rok, później mamy limit 300 GB w miesiącu.

Niemniej, koszt pierwszego z subskrypcją Apple One wyniesie nas 129,99 zł miesięcznie (po umowie 139,99 zł), a przy drugim abonamencie (dwie karty SIM - do smartona bez limitu transferu danych i prędkości oraz do routera z limitem 300 GB) - 144,99 zł miesięcznie (po umowie 154,99 zł).

Abonament bez limitu w Plus z Apple One

W Plusie za nowy abonament komórkowy z interetem bez limitu danych i prędkości, już z wliczoną subskrypcją Apple One, zapłacimy 120 zł miesięcznie (po umowie 130 zł).

Abonament bez limitu w T-Mobile z Apple One

W T-Mobile jest aktualnie promocja na 3 miesiące bez opłat za abonament z internetem bez limitu danych i prędkości za 90 zł miesięcznie. Uśredniając, będzie to koszt 78,75 zł.

Doliczmy jeszcze subskrypcję Apple One, co da nam łącznie 118,74 zł miesięcznie. Tutaj po okresie oznaczonym i przejściu na umowę na czas nieokreślony, kwota abonamentu rośnie o 10 zł miesięcznie, co roku. Więc w pierwszym roku będzie to 128,74 zł miesięcznie, w drugim 138,74 zł, itd.

Abonament rodzinny z Apple One

W przypadku nowego abonamentu rodzinnego, Plus już nie oferuje pakietu z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości, wiec tylko informacyjnie podam szczegóły tej oferty i porównam do jednej, innej oferty na rynku.

Dla dwóch numerów z rodzinną subskrypcją Apple One, za całość zapłacimy 115 zł miesięcznie (po umowie 125 zł), czyli 57,50 zł za numer (62,50 zł po umowie). Tutaj mamy do podziału 250 GB transferu danych, czyli 125 GB miesięcznie na numer.

Z kolei przy trzech numerach, będzie to koszt 145 zł miesięcznie (155 zł po umowie), czyli 48,33 zł za numer (51,66 zł po umowie). Transfer wynosi tu 750 GB, więc na numer przypada 250 GB.

Do czego to można porównać na rynku? Cóż, bez wątpienia ponownie do Orange Flex, gdzie subskrypcja za 80 zł z dwoma osobnymi numerami (dodatkowy numer na koncie kosztuje 15 zł miesięcznie) będzie kosztować 95 zł, do tego rodzinna subskrypcja Apple One za 49,99 zł, razem - 144,99 zł, czyli 72,50 zł na numer. Natomiast dla trzech numerów, będzie to koszt 110 zł miesięcznie, a z subskrypcją Apple One 159,99 zł, czyli 53,33 zł za numer. Mamy tu oczywiście pełen no limit na internet na numerze głównym, a dla pozostałych numerów do podziału 250 GB.