Z Orange znika doładowanie za 5 złotych. W ten sposób da się to obejść

Jedyny komunikat w tej sprawie ze strony Orange, to odpowiedź na post klienta na portalu X, w którym to czytamy:

Od dziś usuwamy nominał 5 zł doładowania telefonów na kartę w wybranych kanałach zasileń. Doładowanie kwotą 5 zł będzie nadal możliwe poprzez terminale płatnicze np. w kioskach, na stacjach benzynowych i w pozostałych punktach handlowych, a także w serwisach transakcyjnych większości banków.

Problem w tym, że te kanały doładowań, które pozostały nie uprawniają do bonusów, dostępnych tylko w kanałach, które to zostały właśnie wyłączone.

To stwarza trudności dla klientów, przy korzystaniu z aktualnych jeszcze promocji, na przykład - „300 GB za darmo przez rok” (link do regulaminu w pdf), która trwa jeszcze do końca 2024 roku. Więcej o tym w tym wpisie - Internet na kartę Orange za 5 zł - to nadal działa!

Rzeczywiście, po wejściu na stronę doładowań online Orange, najmniejszy nominał to obecnie 10 zł - zniknęła najtańsza opcja 5 zł (nadal dostępna na stronach innych operatorów).

Jednak, jeśli przejdziecie dalej w menu Mój Orange do zakładki z autodoładowaniami - dużo wygodniejszymi niż każdorazowe doładowywanie konta co miesiąc, nadal możecie skorzystać z kwoty 5 zł. Wystarczy tu wskazać numer telefonu podpięty do konta w Mój Orange, kwotę poniżej której ma nastąpić automatyczne doładowanie, no i kwotę nominału doładowania.

Oczywiście, może być tak, iż i ta metoda na doładowanie online w Orange na kartę, zostanie pozbawiona nominału 5 zł, ale na tę chwilę jeszcze działa i warto z niej skorzystać. Podejrzewam, że fakt, iż jest to automat i wielu klientów ma go już włączonego sprawi, że wyłączenie tej opcji zajmie Orange więcej czasu.

Aktualizacja 13:00

Po publikacji tekstu, dostaliśmy komentarz w tej sprawie od rzecznika Orange, Wojciecha Jabczyńskiego: