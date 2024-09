Najszybszy internet mobilny w Polsce - jeden operator z gigantyczną przewagą

Serwis RFBENCHMARK opublikował wczoraj wyniki pomiarów prędkości i jakości sieci mobilnych naszych operatorów za sierpień 2024, według to których jeden z nich wyraźnie wysuwa się na czoło tego rankingu, pozostawiając pozostałą trójkę daleko w tyle.

Zacznijmy jednak od źródła, czyli liczby pomiarów użytkowników, na podstawie których ranking ten powstaje. Okazuje się, że najwięcej pomiarów jakości i prędkości sieci mobilnej dokonali klienci Orange.

Na 341 333 pomiary, aż 114 334 to pomiary osiągów pomarańczowego operatora - 33,5% ze wszystkich, na drugim miejscu był Play z 108 990 pomiarów - 31,9%, dalej mamy Plusa - 59 762 i T-Mobile - 58 247, odpowiadający za odpowiednio 17,5% i 17,1% pomiarów.

Prędkość internetu w zasięgu 5G

Rozbijając wyniki na pomiary w zasięgu 5G, dysproporcje te nie są już tak wyraźne, w zasięgu Play było ich 24 908, Orange - 22 605, Plus - 18 743 i T- Mobile - 16 257.

I tak, w przypadku pobieranych danych, średnia prędkość wyniosła w Orange aż 341,6 Mb/s, na drugim miejscu znalazł się T-Mobile z wynikiem 182,3 Mb/s, trzeci Play - 180,0 Mb/s, a na czwartym Plus - 142,2 Mb/s.

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: sierpień 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 341,6 Mbps 180,0 Mbps 142,2 Mbps 182,3 Mbps Szybkość wysyłania danych 54,3 Mbps 49,3 Mbps 29,4 Mbps 40,7 Mbps Ping 21,8 ms 23,2 ms 27,8 ms 25,2 ms Liczba pomiarów 22605 24908 18743 16257

Przy wysyłaniu danych, najwyższą prędkość ponownie może pochwalić się Orange - 54,3 Mb/s, a drugim i trzecim miejscem zamienił się T-Mobile i Play, czwarty Plus z wynikiem 29,4 Mb/s.

Jeśli chodzi o ping kolejność była taka sama: Orange, Play, T-Mobile i Plus.

Prędkość internetu w zasięgu LTE

W przypadku pomiarów w zasięgu LTE widać największe różnice w liczbie pomiarów, wyraźnie więcej przeprowadzono w zasięgu Orange i Play, ale bez wpływu na ostateczne wyniki - wszyscy operatorzy mieli podobne wyniki.

Średnie prędkości przy pobieranych danych LTE - RFBENCHMARK: sierpień 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 43,7 Mbps 43,4 Mbps 42,1 Mbps 44,4 Mbps Szybkość wysyłania danych 20,4 Mbps 22,7 Mbps 18,3 Mbps 20,5 Mbps Ping 29,6 ms 29,1 ms 39,0 ms 33,9 ms Liczba pomiarów 88810 82254 38360 41788

Wróćmy więc do wyników w zasięgu 5G i ogromnej przewagi Orange nad pozostałą trójką i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie z czego to wynika? RFBENCHMARK tak tłumaczy te różnice:

W sierpniu operator (Orange - przyp.red.) umocnił swoją pozycję lidera w kategorii średniej prędkości pobierania danych w sieci 5G, osiągając imponujący wynik 341,6 Mb/s, zdecydowanie dystansując konkurencję. Wyniki te pokazują, że Orange wyznacza standardy, do których reszta operatorów wciąż stara się dorównać.

Nie do końca tak to wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze wyniki. Dobrym materiałem porównawczym będzie tu T-Mobile, który to przecież współdzieli niemal wszystkie nadajniki z liderem zestawienia, w ramach spółki Networks.

Operator ten jeszcze w miesiącach luty - kwiecień tego roku, trzy razy z rzędu był na pierwszym miejscu. Tu wyniki z kwietnia:

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: kwiecień 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 250,7 Mbps 156,7 Mbps 145,4 Mbps 274,3 Mbps Szybkość wysyłania danych 52,8 Mbps 48,5 Mbps 29,7 Mbps 52,4 Mbps Ping 25,2 ms 23,0 ms 28,4 ms 26,6 ms Liczba pomiarów 18109 17740 17450 14541

A tu, już z maja:

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: maj 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 245,6 Mbps 150,5 Mbps 144,6 Mbps 160,0 Mbps Szybkość wysyłania danych 47,9 Mbps 46,1 Mbps 28,8 Mbps 39,5 Mbps Ping 23,1 ms 23,0 ms 28,4 ms 26,8 ms Liczba pomiarów 22741 22433 19983 17572

Widać wyraźnie, że jeszcze w kwietniu wyniki Orange i T-Mobile były niemal identyczne - klienci obu operatorów w równym stopniu i bez żadnych ograniczeń mogli korzystać z dostępu do 5G. Wnioskować więc można, iż w maju T-Mobile wrócił do ograniczeń prędkości w swojej sieci.

Te wszak, dostępne są nawet w abonamencie komórkowym za 70 zł miesięcznie i we wszystkich pakietach abonamentu na internet mobilny.

Podobne ograniczenia prędkości mogą dotyczyć tym bardziej klientów oferty na kartę, mix czy Heyah, którzy w promocji do końca września mają włączony dostęp do 5G za darmo. Prawdopodobnie więc, wyniki za październik będą się jeszcze bardziej różniły, bo Orange 5G w zasadzie w każdej ofercie udostępnia 5G bez żadnych promocji. Jedynie w ofertach na kartę bez włączonych pakietów, za dostęp ten trzeba dodatkowo płacić 5 zł miesięcznie.

Źródło: RFBENCHMARK

