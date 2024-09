Internet mobilny z routerem 5G - gdzie najtaniej?

Vectra udostępniła nową ofertę na domowy internet mobilny, w której to niezależnie od wybranego planu czy umowy (z zobowiązaniem lub bez), dołączany jest router 5G za 25 zł miesięcznie. To dobra okazja, by sprawdzić oferty na internet mobilny do domu u innych operatorów z routerem 5G w zestawie.