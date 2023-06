Filmy i seriale z internetem mobilnym bez liczenia gigabajtów

Pod koniec zeszłego tygodnia Canal+ udostępnił nową ofertę na internet mobilny, umożliwiającą oglądanie filmów i seriali bez zużycia transferu danych. To dobra okazja, by przyjrzeć się aktualnymi możliwościami dla osób bez dostępu do internetu stacjonarnego, na dostęp do streamingu wideo bez martwienia się o limity i liczenie co miesiąc zużytych już na ten cel gigabajtów.

Obecnie niemal 70% ruchu w sieciach mobilnych naszych operatorów zużywanych jest na treści wideo, tak więc osoby bez możliwości podłączenia do internetu stacjonarnego w swojej lokalizacji mają spory problem, by zmieścić się w limitach nakładanych przy korzystaniu z internetu mobilnego.

Przechodząc już do nowej oferty Canal+ wspomnę jeszcze tylko, iż nie jest to zupełna nowość na rynku - jakąś dekadę temu w ofercie Plusa był dostęp do internetu mobilnego bez zużywania transferu danych na treści dostępne jeszcze wtedy na HBO GO, co w połączeniu z brakiem limitów w zasięgu LTE na pozostałe treści (w praktyce 200 - 300 GB w miesiącu), pozwalało na w miarę swobodny dostęp do sieci przez cały miesiąc (korzystałem przez kilka lat - sprawdzone info).

Internet mobilny bez zużywania transferu danych na Canal+ online

Teraz na podobny ruch zdecydował się Canal+ i w swojej ofercie na internet mobilny, udostępnił pakiet Domowy Max za 69,99 zł (dwa miesiące za darmo, więc średnio 64,15 zł), w ramach którego możemy oglądać treści z Canal+ online bez zużywania transferu danych, a na pozostałe aktywności pozostaje 200 GB w miesiącu (darmowy transfer nocny).



Taryfa internetowa DOMOWY MAX zawiera pakiet 200 GB, po zużyciu którego prędkość transmisji danych jest obniżana. W odróżnieniu od wielu innych taryf do użytku domowego, oferta nie jest ograniczona do danego obszaru (np. jednego nadajnika) – pakiet danych jest dostępny w pełnej prędkości do jego limitu na terenie całego kraju. Taryfowy limit danych nie obowiązuje w przypadkach korzystania z CANAL+ online i streamingu oraz pobierania materiałów dostępnych w serwisie. Korzystanie z internetu w nocy (w godzinach 23:45 – 8:45) również nie konsumuje podstawowego pakietu danych.

Do tego oczywiście trzeba doliczyć koszt dostępu do Canal+ online i tu mamy dwie możliwości. Za 29,00 zł miesięcznie możemy oglądać produkcje filmowo-serialowe Canal+ oraz kanały Canal+ na żywo, a za 59,00 zł dochodzi do tego Netflix w pakiecie Standard (z osobna kosztuje on 43 zł miesięcznie) - to najtańszy obecnie pakiet na dwa ekrany, z opcją dołączenia osoby spoza gospodarstwa domowego za 9,99 zł.



Tak więc z dostępem do nielimitowanego internetu mobilnego zapłacimy za takie zestawy odpowiednio 93,15 zł i 123,15 zł miesięcznie (46,57 zł i 61,57 zł za usługę). To obecnie najtańsza opcja na taki zestaw w zasięgu sieci Play - porównywalna oferta na sam internet mobilny w Play z limitem 500 GB w miesiącu na wszystkie treści, kosztuje 75 zł miesięcznie (65 zł dla klientów Play).

Pozostałe oferty na internet mobilny bez limitu danych

Nie jest to jednak najkorzystniejsza opcja na rynku. W Orange Flex wprawdzie za 80 zł miesięcznie możemy wykupić dostęp do nielimitowanego internetu mobilnego (na wszystkie treści w sieci), ale zawiera on już również nielimitowane rozmowy i wiadomości w smartfonie, więc wychodzi tu po 40 zł za te dwie usługi. Doliczając do tego Canal+ online lub Canal+ online z Netfliksem, zapłacimy odpowiednio 109 zł lub 139 zł miesięcznie, a więc 36,33 zł lub 46,33 zł za usługę.



Trzecia opcja, to internet mobilny w T-Mobile bez limitu danych z ograniczeniem prędkości. Najtańszy pakiet kosztuje tu 60 zł miesięcznie (taniej o prawie 5 zł niż w Canal+), który zapewnia nieograniczony w dane dostęp do wszystkich treści w internecie - z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s. Możemy więc tu dokupić dowolny serwis streamingowy z filmami i serialami. Minusem jest jednak ograniczenie dostępności do danej, zdefiniowanej wcześniej lokalizacji - internet mobilny Canal+ możemy zabrać ze sobą w dowolne miejsce w Polsce.



Dokupując z osobna do internetu mobilnego w T-Mobile, dostęp do Canal+ online lub Canal+ online z Netfliksem, zapłacimy tu odpowiednio 89 zł lub 119 zł miesięcznie, a więc 44,50 zł lub 59,50 zł za usługę.

