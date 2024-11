Bowers & Wilkins i David Beckham – połączyły ich wspólne wartości

W jaki sposób marki dobierają sobie ambasadorów? Niektóre zupełnie przypadkowo, co z biegiem czasu może rodzić nieporozumienia. W przypadku współpracy Bowers & Wilkins z Davidem Beckhamem było zgoła inaczej. Fundamentem współpracy stała się pasja i dążenie do doskonałości w codziennej pracy tak, by efekt zachwycił odbiorców.

Bowers & Wilkins – ponad 50 lat ciągłej drogi do doskonałości

Jest 1965 rok. John Bowers i Roy Wilkins prowadzą skromny sklep z elektroniką w brytyjskim mieście Worthing. Trudnią się m.in. składaniem systemów głośnikowych na potrzeby lokalnych klientów. Jednym z nich jest pewna starsza pani o nazwisku Knight. Zbudowane przez Bowersa i Wilkinsa głośniki tak przypadły jej do gustu, że postanowiła ich za to sowicie wynagrodzić, umożliwiając realizację dalszych planów zawodowych. W spadku przepisała Bowersowi 10 000 funtów, by ten mógł w całości poświęcić się sprzętowi audio.

Rok później John Bowers wraz ze wspólnikiem, którym był Peter Hayward, założyli firmę B&W Electronics. Początkowo wiązało się to z bardzo skromnym życiem, gdyż niemal całość dochodów pochłaniały inwestycje w poszukiwania idealnego brzmienia. Jak pokazały kolejne lata, było warto.





Krok po kroku firma wspinała się po szczeblach drabiny doskonałości, by dziś, niespełna 60 lat później, móc pochwalić się imponującymi dokonaniami na polu walki o jak najlepszą jakość dźwięku. Inżynierom od początku przyświecała idea, której treść John Bowers wygłosił u zarania dziejów firmy.

Czym powinien być idealny głośnik? John Bowers znalazł odpowiedź

Zgodnie z filozofią Bowersa, najlepszy głośnik to nie ten, który daje z siebie najwięcej, ale ten, który zabiera najmniej. Co z tego wynika? Nikomu tłumaczyć nie trzeba. Według brytyjskiego przedsiębiorcy dźwięk wydobywający się z głośników powinien być dokładnie taki, jak życzyliby sobie tego twórcy odtwarzanych utworów. Sprzęt audio nie powinien dodawać niczego od siebie, w zamian za to skupiając się na tym, by brzmienie było możliwie jak najbardziej wierne temu oryginalnemu, zarejestrowanemu w studio czy sali koncertowej.

\Prawie 60 lat później firma Bowers & Wilkins może pochwalić się unikalnymi rozwiązaniami, których zadaniem jest realizacja wizji Johna Bowersa. Kewlarowe membrany, Tweeter-On-Top czy diamentowa kopułka to tylko niektóre z nich. Na szczególną uwagę zasługuje głośnik Nautilus, który został przez recenzentów opisany w sposób jednoznaczny, jako prawdopodobnie najlepszy głośnik, który można kupić.

David Beckham – jak daleko można zajść ciężką pracą?

Chyba nie istnieje fan piłki nożnej, który nie wiedziałby, kim jest David Beckham. Jedna z największych gwiazd w historii Manchesteru United, członek legendarnych Galacticos w Realu Madryt, wielokrotny reprezentant Anglii itd. Żywy dowód na to, że w życiu można osiągnąć sukces, o ile wystarczy determinacji w dążeniu do doskonałości. Beckham imponuje, tym bardziej że osiągnął ją na dwóch bardzo trudnych płaszczyznach: sportowej i biznesowej. Sportowo – jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii futbolu. Biznesowo – wzorzec w kreowaniu marki osobistej i jej konsekwentnym rozwoju. Jeden z nielicznych sportowców, którzy na swoim wizerunku zarabiają ogromne pieniądze, mimo że już dawno nie są aktywni zawodowo.

To właśnie dążenie do doskonałości jest tym, co połączyło markę Bowers & Wilkins z Davidem Beckhamem. Współpraca, choć na pozór nieoczywista, po przyswojeniu powyższych informacji okazuje się wręcz naturalna. Jak do niej doszło? To już wiemy. Co z niej wynika? Przyjrzyjmy się bliżej produktom stanowiącym jej owoce.

Bowers & Wilkins Px8 – brzmienie potężnych głośników zamknięte w słuchawkach

Jeśli uważnie prześledzimy specyfikację techniczną słuchawek Bowers & Wilkins Px8, odkryjemy, że jest to model w wielu aspektach wyjątkowy. Zacznijmy od tego, jaki pomysł na ich konstrukcję mieli inżynierowie Bowers & Wilkins. Postanowiono bowiem wykorzystać rozwiązanie, które bardzo dobrze sprawdziło się w kolumnach serii 700 tego samego producenta. Konkretnie mowa tu o karbonowych membranach, dzięki którym możliwe jest uzyskanie niezwykle krótkiego czasu reakcji i wyjątkowo niskich zniekształceń w całym zakresie przetwarzanych częstotliwości. Dokładnie tak, jak życzyłby sobie tego John Bowers.





Bardzo wysoką jakość dźwięku uzupełnia coś, bez czego współczesne bezprzewodowe słuchawki nauszne nie mogą się obyć. Producent nie zapomniał o technologii aktywnej redukcji odgłosów otoczenia, dzięki której można delektować się dźwiękiem nie tylko w domowym zaciszu, ale wszędzie tam, gdzie zdecydujemy się zabrać nasze słuchawki.

Dla większej wygody użytkownika, słuchawki Bowers & Wilkins Px8 wyposażono w baterię pozwalającą na słuchanie muzyki nawet przez 30 godzin na jednym ładowaniu. Jest też czujnik noszenia, dzięki którym słuchawki automatycznie zatrzymują odtwarzanie w momencie, gdy użytkownik je zdejmie.





Wisienką na torcie jest atrakcyjne dla oka, bardzo eleganckie wzornictwo. Słuchawki dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: beżowej, czarnej, ciemnozielonej i burgundowej, co oznacza, że jest w czym wybierać.

Co jeszcze warto wiedzieć o tych słuchawkach? Zapraszamy do naszego materiału na temat słuchawek Bowers & Wilkins Px8, z którego dowiecie się o nich znacznie więcej.

Bowers & Wilkins Pi8 – wysoka jakość dźwięku w kompaktowej formie

Klient, który zastanawia się nad zakupem bezprzewodowych słuchawek dokanałowych z wyższej półki, ma w czym wybierać. By przebić się na tak wymagającym segmencie rynku konieczne było zaoferowanie produktu unikalnego, skupionego na tym, co najistotniejsze, czyli brzmieniu. Właśnie w ten sposób powstały słuchawki Bowers & Wilkins Pi8, które w swojej konstrukcji również przemycają coś, co znamy z głośników tego producenta, czy też większego modelu słuchawek. Naturalnie mowa tu o karbonowych membranach, których konstrukcja sprzyja wiernej reprodukcji dźwięku.





W specyfikacji słuchawek nie zabrakło również miejsca na technologię ANC, szerokie spektrum kodeków na czele z aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Classic i AAC, a także wydajną baterię. Wystarcza ona na 6,5 godziny słuchania muzyki, a etui ładujące może wydłużyć ten czas o kolejne 13,5 godziny.





Podobnie jak w przypadku słuchawek nausznych Px8, tu również dostajemy cztery, choć nieco inne warianty kolorystyczne: Dove White (biały), Anthracite Black (czarny), Jade Green (zielony) i Midnight Blue (niebieski).





Gdzie kupić słuchawki od Bowers & Wilkins i Davida Beckhama?

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem jednych z opisanych wyżej słuchawek, dobrze trafiliście. Właśnie trwa promocja Twoje następne słuchawki, w ramach której modele od Bowers & Wilkins dostępne są w korzystnej cenie. Promocja ta obejmuje swoim zasięgiem sklep Top Hi-Fi & Video Design, który jest partnerem niniejszego materiału, a także inne popularne sieci sklepów z elektroniką użytkową.

Lista modeli objętych promocją, a także pełna lista sklepów, w których znajdziecie słuchawki Bowers & Wilkins we współpracy z Davidem Beckhamem dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

