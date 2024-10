Zachwycające kino domowe nie musi kosztować fortuny. Wystarczą odpowiednie głośniki

Producenci elektroniki użytkowej, zwłaszcza sprzętu audio, stosują kompletnie różne polityki cenowe. Kiedy jedna z konkurujących marek stosuje wysokie marże skupiając się na maksymalizacji zysku ze sprzedaży pojedynczych produktów, inna stawia na ilość i wycenia swoje sprzęty tak, by trafić do jak najszerszego grona zainteresowanych. Jako klienci najbardziej doceniamy właśnie tych producentów, dzięki którym niemal dosłownie czujemy, za co płacimy. Niezależnie od tego, czy na głośniki chcemy przeznaczyć kilka, kilkanaście czy może kilkadziesiąt tysięcy złotych, chcemy by zakup stał się dla nas powodem do satysfakcji.

Drogę, w której celem jest oferowanie nabywcom jak najlepszego brzmienia za rozsądną cenę obrała m.in. Indiana Line. W portfolio tej marki znajdziemy kilka interesujących serii głośników, a jednej z nich przyjrzymy szczególnie blisko właśnie w tym materiale. Poznajcie głośniki Indiana Line Tesi, które dla ułatwienia wyboru połączyliśmy w zestawy z popularnymi wzmacniaczami, których zadaniem jest wydobyć z nich maksimum możliwości. W przygotowaniu zestawienia jak zwykle pomagali nam specjaliści z salonu Top Hi-Fi & Video Design, w którym to znajdziecie opisywane przez nas przykładowe zestawy.





Zanim jednak przejdziemy do rekomendacji zakupowych, jeszcze kilka słów na temat serii głośników Indiana Line Tesi. Co sprawia, że jest na tyle wyjątkowa, by poświęcić jej cały materiał? Już wyjaśniamy.

Indiana Line Tesi – dyskretnie eleganckie głośniki, które sprawdzą się w każdym salonie

Odświeżona seria Indiana Line Tesi składa się z pięciu modeli. Dwa z nich to duże kolumny podłogowe: trójdrożny model Tesi 6 i 2,5-drożny Tesi 5. Jest też głośnik podstawkowy Tesi 3, a także nieco mniejszy Tesi 2. Producent nie zapomniał również o głośniku centralnym, który kryje się pod oznaczeniem Tesi 7. Wszystkie głośniki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych, co znacząco ułatwia dopasowanie ich do konkretnego pomieszczenia. Wybierać można spośród kolumn w kolorze czarnym, białym i mokka.

Z zewnątrz głośniki Indiana Line Tesi wyróżnia nowoczesna, ale jednocześnie stonowana i bardzo elegancka forma, dzięki której komponują się właściwie z każdym wnętrzem, niezależnie od tego, czy utrzymane jest w stylistyce nowoczesnej, czy nawiązującej do minionych czasów. Nowa, wzmocniona konstrukcja i wysoka jakość wykończenia sprawiają, że kolumny zachowają swój elegancki, dyskretny urok przez wiele długich lat.

W aspekcie technicznym kolumny Indiana Line Tesi wyróżniają się membranami polipropylenowymi z domieszką miki. Zamiast korektorów fazy w mid-wooferach pojawiły się kopułkowe nakładki przeciwpyłowe, usprawniono również układy magnetyczne. Od wyższej serii Diva, kolumny Tesi odziedziczyły zawieszenie Dual-Wave w wooferach i mid-wooferach.

Z którymi wzmacniaczami najlepiej sparować głośniki z tej linii? Oto kilka przykładów, które sprawdzą się zarówno jako gotowy wybór, jak i inspiracja do budowy własnego zestawu o zbliżonych parametrach.

Indiana Line Tesi – polecane zestawy kina domowego

W rekomendowanych przez nas zestawach kina domowego głośniki Indiana Line Tesi zostały sparowane ze wzmacniaczem Yamaha MusicCast RX-V4A. Skąd właśnie ten wybór? Przede wszystkim dlatego, że wzmacniacz ten ma wystarczająco dużo mocy, by bez trudu napędzić wybrane kolumny i wydobyć z nich wszystko to, co najlepsze. Nie bez znaczenia było też bogactwo wejść, na czele z kilkoma HDMI do wygodnego przełączania się między wykorzystywanymi źródłami (konsola, przystawka smart TV, odtwarzacz Blu-ray itd.)

Dodatkowym atutem wzmacniacza Yamaha MusicCast RX-V4A jest kompatybilność z systemem MusicCast, czyli autorskim rozwiązaniem japońskiego producenta ułatwiającym obsługę multiroom i odtwarzanie dźwięku ze źródeł sieciowych.

Yamaha RX-V4A + Tesi 3 + Tesi 2 + Tesi 7

Pierwszy z proponowanych zestawów to idealny wybór do mniejszego pomieszczenia, w którym niekoniecznie znajdzie się miejsce na duże kolumny podłogowe. Z tego też powodu składa się wyłącznie z kolumn podstawkowych i głośnika centralnego.





W zestawie tym parę głośników przednich tworzą Tesi 3. Parę głośników tylnych tworzą mniejsze Tesi 2, a głośnik centralny to Tesi 7. Mimo niewielkich gabarytów, głośniki te skutecznie wypełnią dźwiękiem pomieszczenie, w którym je postawimy, zapewniając moc wrażeń z słuchania muzyki i oglądania filmów.

Yamaha RX-V4A + Tesi 5 + Tesi 2 + Tesi 7

Ten zestaw przewidziany jest do nieco większego pomieszczenia, niż opisany wyżej. Jedyną różnicą między nimi jest inna para głośników przednich. W miejsce podstawkowych Tesi 3 pojawiły się podłogowe Tesi 5. Jeszcze więcej dobrego brzmienia, ale wciąż w niewielkim jak na tę klasę sprzętu budżecie? To właściwy wybór.





Yamaha RX-V4A + Tesi 6 + Tesi 2 + Tesi 7

Trzeci z rekomendowanych zestawów również zawiera ten sam wzmacniacz, głośniki tylne i głośnik centralny. Ponownie jedyną różnicą są głośniki przednie, jednak tym razem mamy do czynienia z kolumnami z wyższej półki. Głośniki Indiana Line Tesi 6 to najwyższy model w serii Tesi. W sam raz do dużego salonu, gdzie sprawdzi się nie tylko podczas codziennego słuchania muzyki czy oglądania telewizji, ale również jako efektowne nagłośnienie niejednej domówki.





Kino domowe i multiroom w jednym? Mamy rozwiązanie!

Na koniec przygotowaliśmy jeszcze dwa dodatkowe zestawy, które cechuje bardzo wysoka funkcjonalność i wszechstronność. Wszystko dzięki uzupełnieniu wzmacniacza Yamaha i kolumn Indiana Line Tesi o dodatkowe głośniki z serii Yamaha MusicCast. Co potrafią te zestawy?

Głośnik MusicCast można wykorzystywać oddzielnie jako źródło muzyki grającej w tle podczas wykonywania codziennych obowiązków. Można również przenieść go do innego pomieszczenia, gdzie może służyć jako samodzielny głośnik sieciowy czy Bluetooth.

W pierwszym z rekomendowanych zestawów głośnik Yamaha MusicCast 50 zastępuje, jako głośnik efektowy, parę głośników tylnych Tesi. W drugim rolę tę odgrywają dwa głośniki Yamaha MusicCast 20. Głośniki te z powodzeniem mogą służyć na co dzień jako odrębne źródła dźwięku. Mogą pojawiać się w salonie jedynie na czas seansu filmowego z wykorzystaniem głośników tylnych.

Dysponując powyższą wiedzą, warto zaakcentować rolę systemu Yamaha MusicCast w tworzonych zestawach. To bowiem właśnie dzięki niemu udało się nam uzyskać wręcz niespotykaną w systemach kina domowego elastyczność i możliwość wykorzystywania pojedynczych głośników do zupełnie innych celów. W przeciwieństwie do tradycyjnych głośników podstawkowych, te kompatybilne z systemem MusicCast mogą grać samodzielnie, a to bardzo duży atut, zwłaszcza gdy dopiero kompletujemy sprzęt audio do nowego domu czy mieszkania.

Niezależnie od tego, na który z zestawów się zdecydujecie, z całą pewnością będziecie zadowoleni. Jakość i wszechstronność firmy Yamaha w parze z opłacalnością serii Indiana Line Tesi to sposób na to, by zbudować zestaw kina domowego zapewniający to, co tak bardzo chcemy osiągnąć: satysfakcję z codziennego użytkowania.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design