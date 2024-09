Technologiczny majstersztyk w designerskiej obudowie. Na co stać telewizory marki premium?

W niniejszym materiale przyjrzymy się temu, co oferują telewizory marki Loewe. Odpowiemy na pytanie o to, dlaczego to właśnie one zasługują na miejsce w salonie u najbardziej wymagających użytkowników.

Telewizor to jeden z tych domowych sprzętów, na które większość ludzi nie zwraca szczególnej uwagi. Najważniejsze, żeby w ogóle był i zapewniał możliwość oglądania telewizji czy dostęp do popularnych serwisów streamingowych w ramach smart TV. Choć nierzadko pozostaje włączony przez długie godziny w ciągu dnia, telewizor często stanowi tło dla codziennych rutynowych czynności. Są jednak również tacy użytkownicy, którzy do rozrywki dostępnej na ekranie telewizora podchodzą zdecydowanie inaczej. To właśnie z myślą o nich powstają takie urządzenia, jak te marki Loewe.

Dla tej grupy klientów telewizor to nie jest coś, co brzęczy w tle, a coś, czego zadaniem jest zaoferowanie najwyższej możliwej jakości wyświetlanego obrazu, jaka w danym momencie dostępna jest na rynku. Telewizor taki musi również zapewniać wsparcie dla najnowszych technologii przetwarzania obrazu, a także umożliwiać dostęp do wszystkich popularnych serwisów VoD. To jednak nie wystarczy, by dany model telewizora przypisać do segmentu premium. Czego więcej potrzeba?

Telewizor segmentu premium, czyli jaki?

Telewizory oferujące najnowsze, najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne znajdziemy w ofercie właściwie wszystkich wiodących producentów sprzętu RTV. Niezależnie od tego, czy mówimy o Samsungu, LG czy Sony, wszyscy ci producenci mają w swojej ofercie telewizory z absolutnego technologicznego topu. Gdzie w takim razie szukać miejsca dla takiej marki, jaką jest Loewe? Czy najbardziej wymagającym klientom można zaoferować coś więcej, niż to, co proponują technologiczni potentaci? Otóż można.

By było to możliwe, trzeba zadbać o to, by najnowsza, najbardziej zaawansowana technologia na rynku telewizorów znalazła odpowiednie „opakowanie”. Z tego powodu telewizory marki Loewe wyróżniają się nie tylko jakością obrazu czy wsparciem dla platform cyfrowych, ale również wzornictwem. Designerskie akcenty sprawiają, że urządzenia te spełniają funkcję nie tylko domowego centrum rozrywki, ale również atrakcyjnego dodatku do salonu urządzonego w nowoczesnym stylu.

Wyłącznym dystrybutorem telewizorów Loewe na Polskę jest właściciel sklepu Top Hi-Fi & Video Design i to właśnie w salonach sygnowanych tą marką należy ich szukać. Oto czego można spodziewać się po trzech popularnych modelach z oferty tego producenta.

Loewe inspire dr+: zapamięta to, czego nie zdążysz obejrzeć

Pierwszy telewizor, któremu przyjrzymy się bliżej, to model Loewe i nspire dr+ . Jego sercem jest matryca W-OLED produkcji LG, występująca w dwóch rozmiarach: 55 i 65 cali. Co bardzo istotne, telewizor trafia do użytkownika po wstępnej kalibracji, dzięki czemu oferuje perfekcyjne odwzorowanie kolorów już od momentu wyjęcia z pudełka.

Telewizor Loewe inspire dr+ bazuje na autorskiej platformie Loewe SL8 z systemem os8. System ten zapewnia dostęp do najpopularniejszych platform, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ czy YouTube. Może również służyć do wyświetlania obrazu z urządzeń Apple dzięki wparciu dla Apple AirPlay 2.

Istotnym elementem wyposażenia tego telewizora jest nagrywarka z wbudowanym dyskiem. Dysponuje on pojemnością aż 1 TB, co pozwala na zapisanie wielu godzin nagrań programów, których z różnych powodów nie zdążyliśmy bądź nie mogliśmy obejrzeć na żywo. Przydatnym dodatkiem jest również pilot zdalnego sterowania wykonany z aluminium. Oprócz atrakcyjnego wzornictwa Loewe inspire dr+ oferuje rozbudowaną funkcjonalność, na czele ze wsparciem dla obsługi głosowej.

Jak przystało na telewizor marki Loewe, model inspire oferuje wiele przyjemnych dla oka akcentów stylistycznych. Należy do nich chociażby bazaltowo-szary, malowany natryskowo i częściowo pokryty tkaniną tył obudowy czy obrotowa podstawa. Naturalnie można z niej zrezygnować i powiesić telewizor na ścianie przy pomocy uchwytu spełniającego standard VESA 300 x 200.

Loewe stellar: najwyższa jakość obrazu dostępna we współczesnych telewizorach

Telewizor ten, podobnie jak opisany wyżej model inspire, również bazuje na rozwiązaniach oferowanych przez firmę LG. W przypadku Loewe stellar mowa jednak o czymś absolutnie topowym, dostępnym wyłącznie w najlepszych telewizorach z oferty marek LG i właśnie Loewe. W telewizorze Loewe stellar znalazła się matryca OLED z technologią MLA 2.0, uznawana za najlepszą dostępną technologię wyświetlania na świecie. Matrycę tę charakteryzuje szczytowy poziom jasności na poziomie 3000 nitów, niespotykana gama kolorów i bardzo szerokie kąty widzenia. Jak przystało na telewizor marki Loewe, stellar przechodzi proces wstępnej kalibracji w fabryce producenta.

Do atutów tego telewizora należy również wsparcie dla technologii HDR 10+ czy platforma Loewe SL9 z systemem os9. Zapewnia on dostęp do wszystkich popularnych platform streamingowych, a także wsparcie dla popularnych rozwiązań sieciowych na czele z DLNA i Miracast.

Miłośnicy dobrego dźwięku z pewnością nie przejdą obojętnie obok soundbara, który został wbudowany w telewizor Loewe stellar. Ukryte za maskownicą pomalowaną na wysoki połysk głośniki oferują 80 W mocy muzycznej.

Loewe stellar ma formowany z aluminium tył obudowy, masywną aluminiową ramę i charakterystyczną dla tej serii telewizorów Loewe wzmocnioną włóknem szklanym betonową tylną pokrywę, która nadaje mu unikalny wygląd.

Loewe iconic: obraz, dźwięk i design na najwyższym poziomie

O telewizorze Loewe iconic można powiedzieć, że jest potrójnie zachwycający. Dlaczego aż potrójnie? Zacznijmy od tego, co w telewizorze najważniejsze, czyli od obrazu. Za jego jakość odpowiada matryca OLED od LG. Nie bez znaczenia jest także wsparcie dla popularnych standardów Dolby Vision i HDR10. Jak przystało na Loewe, telewizor jest poddawany wstępnej kalibracji już w niemieckiej fabryce, dzięki czemu oferuje piękne, naturalne odwzorowanie kolorów już od momentu wyjęcia z pudełka. System multimedialny to Loewe SL7 z oprogramowaniem os7.

W telewizorze Loewe iconic imponuje również warstwa audio. Pod designerską maskownicą ukryto soundbar klang bar3 mr z trzema skierowanymi do przodu głośnikami i dwoma wbudowanymi przetwornikami niskotonowymi. Jego całkowita moc muzyczna to aż 360 W.

Co można powiedzieć o wzornictwie telewizora Loewe iconic? Zdecydowanie więcej, niż słowa, mówią nagrody, które telewizor ten otrzymał właśnie z uwagi na to, jak wygląda. Wśród nich Red Dot Design Award za 2023 rok. Uwagę i zachwyt przyciąga również materiał, z którego został wykonany. To m.in. misternie wytwarzany Syno-Stone. Jest to solidny i trwały materiał mineralny, gładki, masywny i zimny w dotyku jak kamień.

Jeśli oczekujesz od telewizora czegoś więcej, niż bardzo dobrego obrazu i rozbudowanego systemu smart TV, modele Loewe to właściwy wybór. . Z uwagi na atrakcyjne, niebanalne wzornictwo i wysokiej klasy materiały wykończeniowe to praktycznie meble, które z powodzeniem można postawić w centralnym punkcie salonu.

Telewizory marki Loewe to miejsce, w którym technologia spotyka wysublimowane wzornictwo i niemiecką jakość wykonania. To wystarczająco, by nazwać je telewizorami segmentu premium.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design