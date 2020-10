Istotnym aspektem jest tutaj działanie napędu na wszystkie koła xDrive, który choć preferuje tylną oś (stara się właśnie tam przekazywać większość mocy), a przez to czuć delikatną nadsterowność w zakrętach, to jednak nawet podczas bardzo ostrej jazdy nie ma się odczucia że tył próbuje nas wyprzedzić i że nie czujemy się pewnie. W połączeniu z wcześniej omówionym zawieszeniem oznacza to, że BMW M440i xDrive jest samochodem, którego można obłędnie szybko prowadzić, który pozwala na wiele kierowcy, daje przy tym mnóstwo przyjemności, ale który mimo wszystko prowadzi go za rękę, koryguje jego ewentualne błędy i nie pozwala wypaść z drogi. Potrzebujesz zahamować w zakręcie? „Nie był to dobry pomysł, ale damy radę, tylko zrób to z głową” – zero niestabilności. Za głęboko wcisnąłeś gaz w zakręcie? „Wskaż kierownicą kierunek jazdy, a wyciągnę Cię” – napędzane przednie koła zapewnią właściwą trakcję w takiej sytuacji. Dużą rolę w prowadzeniu w zakręcie odgrywa sportowy mechanizm różnicowy przy tylnej osi. Znamy działanie tego typu rozwiązania choćby z BMW M2:

Chodzi o to, że elektronika zbiera informacje takie jak kąt skrętu kierownicy, głębokość wciśniętego pedału gazu czy tryb jazdy, w którym jesteśmy i określa stopień „spięcia” tylnej osi. Im głębiej wciśnięty gaz, a przednie bardziej koła skręcone – co oznacza, że kierowca chce „driftować” – tym większe spięcie dyferencjału. Algorytm jest tak pomyślany, by z jednej strony zapewnić dużą skuteczność i frajdę z jazdy przy poczuciu kontroli sytuacji, a z drugiej by pozwolić kierowcy na robienie tego czego w danej chwili oczekuje. W BMW M440i xDrive działa to dokładnie tak jakbyśmy tego oczekiwali od samochodu, który nie jest jeszcze stricte przeznaczony na tor, ale ma pozwalać na dużo zabawy. Oczywiście, największe efekty jego działania zobaczymy z ESC w trybie „Traction” lub z całkowicie odłączoną kontrolą.