Android Auto będzie miało więcej opcji zmiany układu ekranu

Android Auto z możliwością modyfikacji układu

Nowa aktualizacja wyglądy Android Auto znacząco poprawi funkcjonalność całego interfejsu. Google wreszcie zacznie wykorzystywać panoramiczne ekrany coraz częściej montowane w nowych samochodach i chyba nie przesadzę, jeśli napiszę, że wszyscy na to czekamy. Niestety jak to w przypadku Androida bywa, tutaj żadne terminy nie obowiązują, więc tak naprawdę nie wiemy kiedy nowy wygląd będzie dostępny dla wszystkich użytkowników. To, że jest już gotowy wiemy dzięki zapaleńcom, którzy rootują swoje smartfony i w ten sposób uruchamiają ukryte funkcje. Jednak z takich osób pochwaliła się efektami na portalu Reddit i pokazała jak zmienił się sam interfejs.

Początkowo spodziewaliśmy się stałego podziału ekrany na 4 elementy, dwa mniejsze widgety po lewej, większy centralnie (zazwyczaj mapa) oraz pasek stanu po prawej. To całkiem przyjemny i funkcjonalny układ dający dostęp do większej ilości informacji jednocześnie niż obecnie, gdzie pełnoekranowa może być w danej chwili tylko jedna aplikacja. Wygląda jednak na to, że Google pozwoli te widgety po lewej stronie dowolnie konfigurować i wcale nie musi być ich dwa naraz.

Jak możecie zobaczyć na obrazku poniżej, Spotify może zająć praktycznie pół ekranu i bez wyłączania mapy pozwala na zmianę piosenki czy nawet całej playlisty. Podejrzewamy, że podobne możliwości pojawią się również w przypadku innych aplikacji jak chociażby YouTube Music. To z pewnością bardzo dobra wiadomość, ale być może też przyczyna opóźnień w prezentacji nowego rozwiązania. Za kilka dni (6 października) mamy jednak konferencję Google i z pewnością będzie to świetna okazja aby ponownie przypomnieć światu o Android Auto i być może wreszcie oficjalnie odblokować aktualizację Coolwalk. Trzymajmy kciuki.

źródło: Reddit