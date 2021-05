Test BMW X5 xDrive45e na dystansie 100 km

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi wyżej, załadowałem akumulatory BMW X5 xDrive45e do pełna i ruszyłem w trasę – głównie po mieście – tak by finalnie przejechać 100 km. Wpierw używałem trybu elektrycznego aż do wyczerpania akumulatorów – głównie po to by sprawdzić jakiego rzędu zasięg uda mi się przejechać.

Jak widać, finalnie zakończyłem test przejeżdżając 100,6 km ze średnim zużyciem paliwa wynoszącym 1,6 l/100 km. Potwierdza to zatem, że wartości podane przez BMW (zakres 1,7 – 1,2 l/100 km), a które wynikają z pomiaru WLTP, są prawdziwe. Łatwo też można zobaczyć jakie spalanie było na 50. czy np. 75. kilometrze.