Dzięki opisanym wyżej rozwiązaniom nowe BMW 120d xDrive w zakręcie rzeczywiście wykazuje delikatną nadsterowność, ma się wrażenie wciągania w zakręt. Efekt jest porównywalny z tym, co możemy odczuć np. w Mercedesie-AMG A35, ale oczywiście mniej niż w „starym” 120d xDrive (F20). To co jednak wyróżnia nową Serię 1 to niespożyte pokłady przyczepności. Auto prowadzi się jak po sznurku, wykonuje posłusznie polecenia kierowcy z naprawdę wysoką precyzją. Wcześniej narzekałem na twarde zawieszenie, ale to właśnie ono wraz z układem kierowniczym M, sprawiły że precyzja i skuteczność prowadzenia Serii 1 F40 była niebywale wysoka. Choć pod maską był zaledwie 190-konny diesel, to prowadzenie dawało mi naprawdę sporo przyjemności, także na mokrej nawierzchni. Tradycyjnie pochwalić należy za możliwość dezaktywacji kontroli trakcji, co nie ogranicza kierowcy w zabawie, ale w razie podbramkowej sytuacji elektronika (ESC) wyratuje z opresji. Warto w tym miejscu zauważyć, że BMW Serii 1 zawsze ma niezależne zawieszenie tylnej osi, co w przypadku konkurencji dotyczy tylko mocniejszych odmian silnikowych.