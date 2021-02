Polscy sprzedawcy, którzy chcą handlować na Amazon.pl mogą już się rejestrować na https://sell.amazon.pl.

Wracając do InPostu, w rozmowie z Bloomeberg Rafał Brzoska zapewnia, że umowa dotyczy dostarczania paczek na terenie Polski, ale InPost zamierza powalczyć o też o rynek europejski. Co ciekawe, szykuje się na tym polu ostra rywalizacja z maszynami do odbioru paczek należącymi właśnie do Amazona w Wielkiej Brytanii – w Polsce współpraca, na wyspach walka o rynek.

Powyższe dane to stan na koniec 2019 roku. Na dziś sam InPost ma w Polsce 10 tysięcy Paczkomatów (w tym roku planuje uruchomienie od 4 tys. do 5 tys. nowych z uwagi na start Amazon.pl), na drugim miejscu w Polsce jest Poczta Polska z około 500 automatami do wydawania paczek i DHL 200. Poczta Polska planuje postawić 2 tysiące automatów do 2022 roku, co nawet jeśli się uda (jak do tej pory Poczta Polska stawia średnio 250 automatów rocznie) i tak nie zbliży ich nawet do InPostu.