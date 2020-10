Poczta Polska udostępnia największą w kraju sieć punktów odbioru, do której należą placówki pocztowe, sklepy Żabka, kioski i saloniki prasowe Ruchu oraz wybrane stacje Orlen. W sumie to 13 tys. punktów. Przesyłki można także odbierać już w ponad 240 automatach zlokalizowanych m.in. w placówkach pocztowych czy sklepach Biedronka. Obecnie 25% przesyłek kurierskich stanowią dostawy do punktów odbioru. Poczta przewiduje, że wraz ze wzrostem na rynku e-commerce oraz rozwojem sieci punktów odbioru, w tym automatów paczkowych, w 2022 roku nawet 50% paczek dostarczanych będzie do punktów i automatów paczkowych.