Tak samo, jak BLIK jest jedną z najlepszych rzeczy jakie pojawiły się w płatnościach mobilnych za zakupy w sieci, tak Paczkomaty zrewolucjonizowały handel w polskim e-commerce, jeśli chodzi o dostawy zakupionych rzeczy w sieci. Każdy, kto choć raz zapłacił za zakupy w sieci BLIKIEM czy zamówił je z dostawą do Paczkomatów, z pewnością wraca do tych form przy kolejnych zakupach.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

W ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że konsekwentnie będziemy przenosić wszystkie aktywności związane z zarządzaniem przesyłkami do aplikacji, co świetnie zdało egzamin w czasie, gdy wzrosło zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe. Odsetek naszych klientów zwiększył się w zaledwie 7 miesięcy aż o 23% – oznacza to, że osoby, które wcześniej z jakichś powodów nie korzystały z rozwiązań InPost, przekonały się do tej niezwykle wygodnej formy odbioru przesyłek. Szybkie tempo wzrostu zainteresowania naszymi usługami sprawia, że dynamicznie rozwijamy sieć Paczkomatów, stawiamy kilkadziesiąt nowych tygodniowo zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach.

Widać to w wynikach raportu Gemiusa, według którego Paczkomaty jako formę dostawy wybiera już 61% internautów. To wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kurierzy są na drugim miejscu z wynikiem 55%, a podium zamyka Poczta Polska.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Rok 2020 jest przełomowy dla InPostu. Po raz pierwszy w historii światowego e-commerce dostawy do Paczkomatów pokonały w swojej popularności dostawy kurierem. Jestem przekonany, że Polska jest pierwszym, ale nie ostatnim krajem, w którym dokonuje się taka zmiana. Dostawy do Paczkomatów są znacznie bardziej ekologiczne niż dostawy kurierskie. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów będzie wymuszać na branży logistycznej wprowadzenie bardziej prośrodowiskowych rozwiązań. Jestem dumny, że Polska jest pionierem w jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań na świecie w zakresie logistyki e-commerce.

Z kolei, jeśli już wybieramy dostawy kurierem to najczęściej jest to DPD, DHL, a na trzecim miejscu InPost, któremu nie udało się jeszcze przebić popularnością czołowych firm kurierskich w Polsce. Nie pomogło im nawet włączenie dostaw kurierem przed ubiegłorocznymi świętami do programu darmowych dostaw w ramach Allegro Smart!.

Jednocześnie rośnie też sama motywacja kupujących do dokonywania zakupów w sieci, dzięki możliwości zamówienia towaru z odbiorem w Paczkomatach – 68%, co jest wzrostem o 7 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nadal jednak obsługa firm kurierskich jest tu na pierwszym miejscu z 74% wskazań interneutów.

Podobna kolejność jest w przypadku możliwości zwrotów zakupionych w sieci towarów. Na pierwszym miejscu internauci wskazują na kurierów, którzy odbiorą od nas zwracane towary, na drugim znalazły się Paczkomaty, w których sami musimy nadać zwracane towary.