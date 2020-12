Paczkomat nr 10 tysięcy uruchomiony został 6 grudnia we Wrocławiu przy ulicy Łódzkiej 19, mierzy 10 m długości, ma 19 kolumn, blisko 200 skrytek i jest 239 takim urządzeniem w samym Wrocławiu.

Mimo tak rozległej sieci maszyn InPost zdaje sobie sprawę, że i to może nie wystarczyć w kontekście zbliżającego się świątecznego szczytu paczkowego, który rośnie z roku na rok, a w tym roku może nabrać jeszcze większych rozmiarów z uwagi na panujące ograniczenia, związane z pandemią. Dlatego zaleca się wcześniejsze niż zwykle zadbanie o wysyłkę swoich prezentów, by optymalnie rozłożyć obłożenie Paczkomatów w czasie do 24 grudnia.

Źródło: InPost.