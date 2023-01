Karty Incognito w Chrome na Androidzie z blokadą podglądu. Nikt nie podejrzy tego, co oglądasz w sieci

Trochę to trwało, ale już jest. Google udostępnia użytkownikom przeglądarki Chrome w wersji na Androida funkcję, z której posiadacze iPhone'ów korzystali od lat.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Google wprowadza do swojej przeglądarki Chrome w wersji na Androida funkcję blokowania dostępu do otwartych kart Incognito. Choć zaimplementowana została w stabilnej aktualizacji aplikacji, nie można z niej było wygodnie korzystać. By opcja pojawiła się w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" trzeba było skorzystać z ustawień zaawansowanych/eksperymentalnych dostępnych po wpisaniu w pasku adresu komendy chrome:// i odszukaniu odpowiedniej opcji. Szybciej będzie skorzystać z tego linka: chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android i zaznaczyć opcję "Enabled". Po zrestartowaniu przeglądarki w opcjach prywatności pojawiła się nowa funkcja umożliwiająca blokadę kart incognito za pomocą biometrii.

Jeśli przeglądasz strony internetowe w trybie prywatnym, inne osoby korzystające z tego samego urządzenia nie zobaczą Twojej historii. Chrome nie zapisuje historii przeglądania ani informacji podanych w formularzach. Pliki cookie i dane stron są zapisywane na czas przeglądania, ale po zamknięciu trybu incognito zostają usunięte. Możesz zdecydować, że po otwarciu nowego okna incognito pliki cookie innych firm mają być blokowane

Firma potwierdziła właśnie, że funkcja ta jest już dostępna dla każdego (z nową wersją Chrome) i nie wymaga kombinowania z zaawansowanymi ustawieniami aktywowanymi z wykorzystaniem tak zwanych flag. Wystarczy odwiedzić ustawienia prywatności i wybrać opcję blokady kart incognito - czy to odciskiem palca, czy też skanem twarzy.

Chrome na Androida z dodatkową warstwą ochrony. iOS ma to już od dawna

Co ciekawe, Google nie spieszyło się z implementacją tej funkcji w przeglądarce na urządzeniach z Androidem. Z tego rozwiązania posiadacze iPhone'ów korzystają od 2021 r., gdy Chrome na iOS otrzymał aktualizację umożliwiającą blokowanie kart incognito przy pomocy Face ID lub Touch ID. Funkcja ta też jest dostępna w innych aplikacjach Google - np. w Dysku Google lub samej aplikacji Google.

Aktywacja nowego narzędzia w Chrome na Androidzie zbiega się z Data Privacy Day, które przypada na 28 stycznia. Dzień ochrony danych ma jeden cel - podnoszenie świadomości i promowanie dobrych praktyk dotyczących prywatności i ochrony danych użytkowników Sieci. Z tej okazji Google przypomina kilka kluczowych aspektów związanych z bezpieczeństwem przeglądania Internetu. Firma rozszerza także działanie Kontroli zabezpieczeń - funkcji również znajdującej się w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo". Chrome pomagać ma w ochronie przed naruszeniami bezpieczeństwa danych, niebezpiecznymi rozszerzeniami i innymi zagrożeniami.

Przeglądarka jest w stanie przeprowadzić wewnętrzne skanowanie szukające nieprawidłowości. Te mogą być związane np. z nieaktualną wersją aplikacji, problematycznymi hasłami, niestandardowymi zabezpieczeniami czy potencjalnie groźnymi rozszerzeniami. Sekcja ta teraz będzie również informować o tym, które strony ostatnio korzystały z nadanych im dodatkowych uprawnień, takich jak powiadomienia systemowe. W każdym momencie można te uprawnienia - bez konieczności szukania opcji dla konkretnej strony. Przeglądarka będzie też okazjonalnie wysyłać przypomnienia by ponownie przejrzeć ustawienia prywatności i, w razie konieczności, odpowiednio reagować.