Chcesz, żeby stare filmiki na YouTube były dostępne w lepszej jakości? Musisz wydać fortunę na kartę graficzną

Nvidia zadba o to, żeby zła jakość filmów w internecie Wam nie przeszkadzała… ale będziecie musieli za to słono zapłacić.

Upscaling wejdzie na nowy poziom

Początek stycznia to zawsze wymarzony czas dla wszystkich fanów technologii. Targi CES odbywające się w Las Vegas przynoszą całe mnóstwo nowości — i jedną z nich zaprezentowała Nvidia, która chce wykorzystać swoją funkcję upscalingu AI w nieco inny sposób niż dotychczas. Chodzi o… filmiki w internecie.

Nvidia ogłosiła technologię RTX Video Super Resolution. Jej celem jest przeskalowanie wideo oglądanego w internecie na komputerach do odpowiednika 4K. Warto jednak zaznaczyć, że całość zadziała wyłącznie w przeglądarkach Chrome i Microsoft Edge oraz… będziecie musieli kupić jedną z najnowszych GPU z serii 30 lub 40.

Nowa technologia już robi wrażenie, a będzie tylko lepiej

Na zaprezentowanym demie możemy zauważyć jak RTX Video Super Resolution poprawia jakość materiału wideo z Apex Legends z platformy YouTube. Na oficjalnym blogu firmy możemy jednak znaleźć informację, że nowość ma działać na „dowolnym filmie oglądanym w przeglądarce”, wliczając w to inne serwisy streamingowe, takie jak Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video i wiele więcej.

Zakładam jednak, że funkcja nie będzie niezbędna w filmach czy serialach z ostatnich lat — te wyglądają naprawdę dobrze w „surowej” wersji. Mimo wszystko w filmikach na YouTube sprzed ponad dekady, które są dostępne w jakości 360p, będzie to wspaniała funkcja. Możecie więc delektować się prawdziwymi klasykami polskiego internetu w 4K — jednak martwiące jest to, że nie będzie to dostępne w żadnych starszych kartach, nawet z serii 20, które debiutowały wraz z technologią AI DLSS. Ciężko nie odnieść wrażenia, że skoro są w stanie „dopieścić" gry wideo, to z filmikami w przeglądarce również by sobie poradziły. Kto wie, może z czasem Nvidia to zmieni.

