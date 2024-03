W te gry zagrasz na każdym urządzeniu. Najlepsze produkcje do grania w chmurze

Granie w chmurze na przestrzeni ostatnich lat stało się wręcz zaskakująco dobre. Łącza internetowe przyśpieszyły, a usługi takie, jak GeForce NOW oferują dziś bardzo solidną jakość i niezawodność. W jakie produkcje możemy zagrać w ten sposób? I dlaczego warto to zrobić?

NVIDIA od dawna jest pionierem, jeśli chodzi o streaming gier. A ich usługa GeForce NOW w zasadzie od zawsze wiedzie prym w tej kategorii. I trudno się temu dziwić, bo nikt dotąd nie zaoferował takiej jakości. Co więcej, ostatnie aktualizacje dużo zmieniły. Gracze otrzymali dostęp do serwerów napędzanych kartami RTX 4080, a to pozwoliło na rozgrywkę w 4K w nawet 240 kl/s. Dzięki wsparciu kodeka AV1 doświadczenia płynące z korzystania z GeForce NOW są dziś porównywalne z graniem na stacjonarnej konsoli - większość osób nie będzie w stanie odróżnić jakości obrazu.

Tym samym kolejni wydawcy chętnie zamieszczają tutaj swoje produkcje. Łącznie w GeForce NOW możemy zagrać już w ponad 1900 gier ze Steama, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net, GOG oraz PC Game Passa. Wśród nich znajdują się zarówno tytuły niezależne („indie”), jak i głośne, topowe marki AAA.

Oczywiście, tak gwoli ścisłości, każdą z tych produkcji musimy najpierw kupić – GeForce NOW nie jest jak Netflix i nie oferuje bazy gier. Usługa jest platformą do ich uruchamiania – zapewnia nam dostęp do szybkiej infrastruktury i aplikacji na różne platformy. To sprawia, że nie musimy mieć mocnego komputera do gier (ale jeżeli w przyszłości takowy kupimy - będziemy dalej mieli dostęp zakupionych gier - pozostają one cały czas nasze). Dzięki GeForce NOW gry uruchomimy praktycznie na wszystkim – Chromebooku, iPadzie, telewizorze, smartfonie itd. Nieważne gdzie będziemy się znajdować (pod warunkiem oczywiście, że będziemy mieć dostęp do szybkiego łącza).

W co warto zagrać z GeForce NOW?

Jak zacząć zabawę z GeForce NOW? Po wskazówki zajrzyjcie do naszego poradnika. Tutaj skupimy się na tym, w co warto zagrać. A jak już zauważyliście, wybór jest ogromny.

Alan Wake II

Prawdopodobnie najbardziej klimatyczna produkcja 2023 roku. Na drugą odsłonę Alana Wake’a fani czekali z wypiekami na twarzy. I nie rozczarowali się, bo gra jest naprawdę dobra. Jednocześnie jest to jedna z najpiękniejszych produkcji, jakie dotąd wydano. Duża w tym zasługa technologii NVIDII. Path tracing robi tutaj gigantyczne wrażenie i sprawia, że doświadczenie z gry jest nieporównywalnie mocniejsze i bardziej zapadające w pamięć. Normalnie do uruchomienia takiej gry z maksymalnymi ustawieniami jakości potrzebowalibyśmy bardzo mocnego PC. Dzięki GeForce NOW możemy podziwiać efekty ray tracingu i świetną oprawę wizualną nawet na smartfonie. A jeżeli posiadamy odpowiedni monitor, skorzystamy również z dobrodziejstw technologii G-SYNC niwelującej rwanie obrazu i opóźnienia.

Baldur’s Gate III

To bez wątpienia najlepsza gra 2023 roku. Nie mogło zatem zabraknąć jej w bibliotece GeForce NOW. Tutaj warto dodać, że podczas rozgrywki w chmurze możemy korzystać zarówno z myszy i klawiatury jak i gamepada. Usługa nie ogranicza nas pod tym względem w żadnym stopniu. Mało tego – GeForce NOW wspiera też m.in. HDR. Otrzymujemy zatem pełnowartościowe doświadczenie z wszystkimi technologiami, jakie wykorzystali twórcy.

Forza Horizon 5

Jeżeli chodzi o zręcznościowe gry wyścigowe Forza Horizon nie ma sobie równych. Piąta odsłona serii przenosi nas do Meksyku, gdzie rywalizacja jest jeszcze bardziej intensywna i kolorowa. Twórcy ciągle rozwijają produkcję, dodając nową zawartość, więc nie ma tutaj mowy o nudzie. Okazuje się, że GeForce NOW radzi sobie nawet z tak dynamiczną rozgrywką. Uruchamiając Forzę w chmurze nic nie stracimy na jej uroku i gameplayu.

Overwatch 2

W GeForce NOW znajdziemy też wiele produkcji typu Free-to-Play. Jeżeli jesteście fanami Fortnite, Apex Legends, Warframe czy LOL-a, możecie w te produkcje również zagrać w chmurze na dowolnym urządzeniu. My wybraliśmy tutaj Overwatch 2, bo jest to tytuł dostępny zarówno na Steam jak i Battle.net. GeForce NOW wspiera obie te usługi, więc niezależnie od tego, na jakiej platformie mamy konto, możemy kontynuować rozgrywkę w chmurze. W przypadku tej produkcji do głosu dochodzi jeszcze jedna technologia – Nvidia Reflex. Minimalizuje ona opóźnienia systemowe, a także dokonuje ich pomiaru w czasie rzeczywistym. Dzięki czemu pozwala na szybszą reakcję i precyzję. Tym samym granie w produkcje multiplayer w chmurze staje się nie do odróżnienia od grania lokalnego, więc z powodzeniem możemy rywalizować na równi z innymi graczami.

World of Tanks

Jeszcze jeden przykład gry, za którą nie musimy płacić, żeby zagrać. Możemy zatem wskoczyć do akcji (a właściwie do czołgu) od razu po zalogowaniu w GeForce NOW. Sama produkcja jest właściwie bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o wieloosobowe starcia pancernych maszyn. Wciągający i satysfakcjonujący gameplay, ogrom zawartości i regularne aktualizacje sprawiają, że trudno będzie się Wam oderwać od ekranu.

Granblue Fantasy: Relink

Do GeForce NOW trafiają bardzo często również najnowsze produkcje. Granblue Fantasy: Relink to jeden z takich przykładów. Gra jest niezwykle kolorowym, zręcznościowym jRPG, który okazał się sporym zaskoczeniem. Zaledwie 11 dni po premierze sprzedano aż milion egzemplarzy. Oczywiście pod względem konwencji i stylistyki niekoniecznie jest to tytuł dla każdego, ale jeżeli jesteście sympatykami japońskich gier fabularnych, doskonale się tutaj odnajdziecie.

Prince of Persia: The Lost Crown

Skoro mówimy o zaskoczeniach 2024 roku, najnowsza odsłona Prince of Persia zdecydowanie się do nich zalicza. Początkowo nic nie wskazywało, że zręcznościowa platformówka z gatunku metroidvania okaże się tak wciągająca. Produkcja jest bardzo dynamiczna i cechuje się pomysłowymi mechanikami, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jednocześnie towarzyszy im raczej wyśrubowany poziom trudności, co sprawia, że każde pokonane wyzwanie daje tutaj ogrom satysfakcji.

Diablo IV

Kolejny przykład produkcji dostępnej na kilku platformach. Niezależnie od tego, czy kupiliście Diablo IV na Steam czy na Battle.net, możecie kontynuować swoje przygody w świecie Sanktuarium w chmurze. Od niedawna Diablo IV wspiera ray tracing, czego efekty oczywiście zobaczymy również w GeForce NOW. Z punktu widzenia gry usługi równie istotne są aktualizacje - te są dodawane do chmury natychmiastowo, a więc nie musimy się obawiać, że, grając w chmurze, przegapimy start nowego sezonu lub z opóźnieniem skorzystamy z nowej zawartości.

GeForce NOW jest na fali

NVIDIA intensywnie rozwija swoją usługę. Każdego tygodnia dodawane jest tutaj wsparcie dla nowych produkcji. Niedawno zawarta umowa z Microsoftem wzbogaciła serwis o dziesiątki tytułów z Battle.net i PC Game Passa. Dla graczy z Polski na pewno dobrą wiadomością są też plany uruchomienia serwera w Warszawie (ma ruszyć jeszcze w tym roku!), co sprawi, że stabilność transmisji będzie jeszcze lepsza, a opóźnienia jeszcze niższe.

GeForce NOW możemy przetestować bezpłatnie. Jednak pełnię możliwości usługi poznamy dopiero po wykupieniu jednego z abonamentów. Tutaj nie musimy się od razu decydować na cały miesiąc czy rok. Od niedawna w ofercie dostępne są jednodniowe przepustki, które mogą być doskonałym rozwiązaniem dla grających okazjonalnie.

Po więcej szczegółów zajrzyjcie na oficjalną stronę GeForce NOW.

