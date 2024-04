To nie spóźnione Prima aprilis. Microsoft z miłą niespodzianką dla graczy

Czas najwyższy poznać zestawienie gier, które do katalogu Xbox Game Pass dołączą w tym miesiącu. W pierwsze z nich zagracie już w tym tygodniu!

Marzec w Xbox Game Pass wyglądał naprawdę interesująco, tym bardziej, że w ostatnich dniach w katalogu gier pojawił się hit Blizzarda – Diablo IV. Choć nie brakowało zamieszania z wersją na PC, doczekaliśmy się czasów, w których gry Activision Blizzard, które należy teraz do Microsoftu, trafiają do abonamentu na gry – zarówno na konsolach, jak i na komputerach. A co przygotowano na kwiecień? Poznajcie tytuły, w które zagracie na początku tego miesiąca. Pierwszą z nich możecie pobierać już teraz!

Xbox Game Pass w kwietniu. Nowe gry już dostępne!

2.04 – już dostępne

Superhot: Mind Control Delete (Konsole, Chmura, PC)

3.04

LEGO 2K Drive (Konsole, Chmura)

4.04

Lil Gator Game (Konsole, Chmura, PC)

EA Sports PGA Tour (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – w ramach EA Play

9.04

Kona (Konsole, Chmura)

Botany Manor (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

11.04

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Konsole, Chmura, PC)

16.04

Harold Halibut (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

Dodatkowo, posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass mogą skorzystać z promocji, w ramach której otrzymają oni dostęp na 3 miesiące do usług YouTube Premium, za darmo. Posiadacze abonamentu mogą też wypróbować za darmo Final Fantasy XIV Online: Starter Edition. Cieszące się ogromną popularnością MMO Final Fantasy na konsolach Xbox zadebiutowało oficjalnie kilka dni temu – 21 marca, po kilku miesiącach testów.

Xbox Game Pass w kwietniu. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.04