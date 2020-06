Jak informuje serwis cashless.pl klienci banku ING zaczęli otrzymywać informacje na temat zmian w regulaminie, które wejdą w życie 16 sierpnia. Wśród wielu zapisów i zmian, jakie zaczną obowiązywać za kilka miesięcy, znalazły się informacje dotyczące płatności zbliżeniowych BLIK, które operator zapowiedział pod koniec 2018 r. Dzięki partnerstwu z Mastercard, spółka Polski Standard Płatności będzie mogła wdrożyć nowe rozwiązania, z których zaczną korzystać klienci w całej Polsce a także zagranicą.

O tym, że BLIK pracuje nad zbliżeniowymi płatnościami wiemy od dwóch lat. Jednak dopiero w ostatnich miesiącach cała procedura nabrała tempa — głównie za sprawą zakończenia negocjacji i formalności związanych z wejściem Mastercard do Polskiego Standardu Płatności jako kolejnego udziałowca. To właśnie amerykański operator dostarczać będzie technologię umożliwiającą użytkownikom BLIKa na płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem smartfona, czy innego urządzenia umożliwiające przeprowadzanie tego typu transakcji.

transakcja BLIK Zbliżeniowy – bezgotówkowa transakcja zbliżeniowa w kraju lub zagranicą, dokonywana w sieci akceptacji organizacji płatniczej Mastercard w terminalach z funkcją zbliżeniową. Bank poinformuje o dacie rozpoczęcia świadczenia usługi BLIK Zbliżeniowy.

— z regulaminu „świadczenia usług Systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A.”

Jak to będzie wyglądać? Tego wciąż do końca nie wiadomo. Banki muszą po swojej stronie wprowadzić zmiany i dostosować się do nowych rozwiązań oferowanych przez BLIKa. Zapisy w regulaminie ING nie mówią też wprost, czy BLIK zbliżeniowy zostanie wprowadzony z dniem obowiązywania regulaminu, ale można się domyślać, że jeśli prace nad nową funkcjonalnością trwają bez większych problemów, to jeszcze w te wakacje pierwsi klienci banku będą mogli korzystać z nowych płatności zbliżeniowych na swoich telefonach. Wystarczy aplikacja banku na Androida i iOS i odpowiednie jego skonfigurowanie. W tym ostatnim przypadku mowa jest m.in. o dodaniu nowej karty do aplikacji Wallet, która pozwoli na płatności zbliżeniowe BLIK.