Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności:

Bardzo szybko zbliżamy się do osiągnięcia pierwszego miliarda transakcji BLIKIEM, co będzie dla nas pewnego rodzaju symbolicznym osiągnięciem po 6 latach obecności na rynku. Łączna wartość transakcji BLIKIEM od lutego 2015 roku do końca 2020 wyniosła blisko 105 miliardów zł. W e-commerce staliśmy się już niekwestionowanym liderem. Według danych NBP liczba transakcji w sieci jest już ponad dwa razy wyższa niż tych realizowanych kartami.