BLIK w Revolut jeszcze w tym roku! To będzie rewolucja na skalę światową

Na początku sierpnia pisałem Was o nawiązaniu przez PSP,- operatora płatności mobilnych BLIK, strategicznej współpracy z Vodeno i Aion Bankiem - określiłem to jako wejście na salony europejskie tylnymi drzwiami. Podobna współpraca z Revolut, o której donosi dzisiejsza Rzeczpospolita sprawiłaby, że BLIK wszedłby na salony światowe, i to wcale nie tylnymi drzwiami.

Revolut w swoim lipcowym raporcie za 2023 rok poinformował, iż w ubiegłym roku jego baza klientów na całym świecie (łącznie 38 krajów, ostatnio dołączyły takie kraje jak Brazylia i Nowa Zelandia) powiększyła się o 12 milionów, osiągając poziom 38 milionów osób, a już w czerwcu 2024 roku osiągnęła 45 milionów klientów. 50 milionów na koniec 2024 rok, jest więc jak najbardziej realną liczbą.

Nik Storoński, CEO w Revolut:

To rok, w którym udało się osiągnąć największy postęp w realizacji naszej misji, by dostarczać klientom najlepsze produkty i użyteczność usług, po atrakcyjnej cenie, wszędzie. Każdego dnia innowacyjne produkty Revolut dostarczają wartość nowym grupom klientów w kolejnych krajach. Konsekwentnie dążymy do uzyskania licencji bankowej w Wielkiej Brytanii i udostępnienia aplikacji na nowych rynkach.

Jak to wygląda w Polsce? Pod koniec 2023 roku Revolut obsługiwał ponad 3,1 mln klientów - o ponad 1 milion więcej niż w 2022 roku, co stanowi wzrost o 47%, a na dziś jest to już powyżej 3,5 miliona klientów – w ciągu ostatnich 6 miesięcy konto w Revolut w Polsce otworzyło prawie 500 000 nowych klientów.

I to właśnie dla polskich klientów Revoluta na start mają być udostępnione w tym roku płatności BLIK, a w dalszej perspektywie klientom na całym świecie. Źródło Rzeczpospolitej podaje, iż rozmowy trwają od dawna, ale to w tym roku nastąpiło ich zintensyfikowanie:

Revolut i PSP rozmawiają o współpracy już od paru lat, ale w tym temacie ostatnio zaczęło się sporo dziać. Chodzi o integrację obu systemów. Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach, najpóźniej do końca roku, BLIK powinien zostać udostępniony klientom Revoluta.

Na dziś, z BLIKA korzysta 17 mln aktywnych klientów polskich banków, co oznacza, iż po dołączeniu do systemu przez Revolut, ich baza z miejsca powiększyłaby się do 20 mln - to roczny poziom wzrostów liczby klientów BLIKA.

Ambicje PSP w temacie ekspansji międzynarodowej są niezaprzeczalne, na tę chwilę aktywnie prowadzi takie działania głównie w krajach Europy-Wschodniej, ale wspomniane partnerstwo Vodeno i Aion Bankiem pokazuje, iż plany są znacznie dalej idące.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK:

Rozszerzenie portfolio uczestników naszego systemu w modelu embedded finance otwiera przed nami nowe możliwości wzrostu nie tylko w Polsce, ale także globalnie. Jestem przekonany, że partnerstwo BLIKA z uznanymi graczami takimi jak Vodeno i Aion Bank, znacząco wesprze rozwój płatności mobilnych w Europie. Już wkrótce zobaczymy pierwsze efekty naszej współpracy, a tym samym pierwsze implementacje.

Jak podaje Rzeczpospolita w pierwszym etapie wdrożenia BLIKA w Revolut, planowane są testy wśród pracowników fintechu, w dalszej kolejności będą to testy w gronie friends & family, no i na koniec z udziałem wybranej grupy klientów.

Na tę chwilę, zarówno BLIK jak i Revolut odmówili komentarza do pozyskanych przez Rzeczpospolitą informacji.

Źródło: Rzeczpospolita.