BLIK tylnymi drzwiami wchodzi na salony europejskie

BLIK już od jakiegoś czasu próbuje różnymi sposobami wyjść poza granice Polski, głównie w krajach Europy-Wschodniej. Wspomnę tylko o najbardziej zaawansowanej ekspansji w Rumunii - powołanie spółki BLIK Romania, czy na Słowacji - przejęcie słowackiego fintechu VIAMO.

Jednak prawdziwym wyzwaniem, jest udostępnienie płatności mobilnych BLIK, konsumentom w całej strefie euro, do czego potrzebnych byłoby szereg pozwoleń i europejskich licencji bankowych.

I tu pojawia Vodeno i Aion Bankiem, który to już posiada licencję Europejskiego Banku Centralnego, regulowaną przez Narodowy Bank Belgii. Dzięki niej obie firmy mogą świadczyć usługi dla firm z sektora bankowego, jak i przedsiębiorstw niefinansowych (fintechom) z innych branż w całej Europie, nie posiadających licencji bankowych.

Przykłady? W Polsce są takie usługi jak InPosty Pay czy Allegro Pay, już obsługiwane właśnie przez Vodeno i Aion Bankiem. Podobne usługi świadczone europejskim podmiotom, otwierają wręcz nieograniczone możliwości ekspansji BLIKA, głównie w e-commerce, ale to niezwykle silny jak wiemy po naszym kraju motor napędowy i główne źródło sukcesu BLIKA w Polsce.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK:

Rozszerzenie portfolio uczestników naszego systemu w modelu embedded finance otwiera przed nami nowe możliwości wzrostu nie tylko w Polsce, ale także globalnie. Jestem przekonany, że partnerstwo BLIKA z uznanymi graczami takimi jak Vodeno i Aion Bank, znacząco wesprze rozwój płatności mobilnych w Europie. Już wkrótce zobaczymy pierwsze efekty naszej współpracy, a tym samym pierwsze implementacje.

To brzmi nieco enigmatycznie, ale BLIK w swoim komunikacie jasno już deklaruje, że Aion Bank jest uczestnikiem systemu BLIK w roli wydawcy. Co to z kolei oznacza? Wczytując się w regulamin płatności mobilnych BLIK, wydawca to:

podmiot będący Uczestnikiem Systemu BLIK oraz Schematu BLIK w charakterze wydawcy instrumentu płatniczego udostępniający Aplikację Mobilną lub inną wykorzystującą Kody BLIK funkcjonalność w celu umożliwienia wykonywania Transakcji BLIK przez Użytkowników lub Użytkowników Instytucjonalnych.

Tak więc, Aion Bank niemal w pełnym zakresie będzie mógł udostępnić płatności mobilne BLIK przy wykorzystaniu kodów BLIK, czyli coś co cieszy się niebywałą już popularnością w polskim e-commerce. Nad wdrożeniem tego w różnych usługach płatniczych w Europie czuwać ma druga z firm VODEO.

Noah Sharp, CEO Vodeno:

Platforma chmurowa Vodeno została zaprojektowana z myślą o pełnej integracji usług bankowych i płatniczych. Teraz, dzięki współpracy z systemem BLIK, możemy dostarczać kolejne nowoczesne i bezpieczne rozwiązania płatnicze na rynek europejski, spełniając przy tym rosnące oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że połączenie naszych zaawansowanych technologii z innowacyjnością systemu BLIK pozwoli na tworzenie nowych standardów w ramach usług finansowych, otwierając nowe możliwości i doświadczenia dla naszych klientów i ich klientów końcowych.

Powiecie, że na to potrzeba ogromnej skali i finansowania, to na koniec informacja wiążąca w jedną całość - pod koniec lipca, były właściciel Banku Pekao, czyli UniCredit podpisał umowę na zakup 100% udziałów w spółkach Aion Bank i Vodeno (źródło: Cashless.pl).

Jeśli choćby w części z popularności BLIKA w polskim e-commerce, da się tym sposobem zaistnieć w całym europejskim e-commerce, z pewnością zostanie to dostrzeżone przez inne duże banki w Europie, na których to konsumenci będą wymuszać szerszą dostępność, już w pełnym zakresie płatności mobilnych BLIK w usługach bankowych, z których korzystają.

Źródło: PSP, operator płatności mobilnych BLIK.

