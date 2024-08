Te liczby nie kłamią: płacicie BLIKIEM na potęgę!

Zaczynając od danych ogólnych, przez 6 miesięcy tego roku, wykonaliście przeszło MILIARD transakcji BLIKIEM! Tempo wzrostu jest niesamowite zważywszy, że to nie jest jakaś nowość na rynku - mówimy o płatnościach, które funkcjonują już na rynku od 10 lat.

Co więcej, jeśli ktoś myśli, że musi być przecież gdzieś jakiś mur, to Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP zadeklarował na konferencji, iż licząc liczbę transakcji na koniec 2024 roku,- prawdopodobnie będzie to ponad 2 mld (raczej pewne, przez zakupowy okres przedświąteczny), na koniec 2027 roku liczba ta ma się jeszcze podwoić, a w optymistycznym wariancie osiągnąć poziom 5 mld transakcji!

Rośnie też rzecz jasna wartość transakcji w poszczególnych kanałach, a łącznie mówimy o niemal 50% wzroście we wszystkich formach płatności BLIKIEM.

Najpopularniejszym kanałem płatności BLIKIEM pozostają płatności online w e-commerce, ale po raz pierwszy udział ten spadł poniżej 50%, kosztem wzrostów płatności zbliżeniowych BLIKIEM offline oraz płatności na numer telefonu P2P, które to stanowią już co czwartą transakcję BLIKIEM.

Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.:

Patrząc na rozwój e-commerce w Polsce, trudno nie zauważyć, jak dynamicznie rośnie znaczenie płatności online. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy w internecie, co jest zrozumiałe w świecie, gdzie wygoda i oszczędność czasu stają się kluczowe. To nie jest już tylko kwestia młodszych pokoleń. Zauważamy, że coraz więcej konsumentów, także z innych grup wiekowych, odkrywa zalety takich rozwiązań jak BLIK. Obecnie szacujemy, że nasz udział w rynku wynosi około 70 proc. Z tak dynamicznym wzrostem i zaufaniem użytkowników, widzimy realne szanse na osiągnięcie w najbliższych latach jeszcze większego udziału. To wyzwanie, ale też cel, który z pewnością będziemy chcieli osiągnąć.

Jeśli chodzi o dokładną liczbę transakcji w e-commerce, to jest to już poziom prawie 550 mln transakcji, jednak ciekawsza jest wartość tych transakcji, która to wynosi już prawie 80 mld zł, co jest kwotą prawie 3,5 razy większą niż wartość transakcji w sieci, dokonywanych kartami płatniczymi.

Osobiście niezmiennie zaciekawia mnie poziom wzrostów po stronie przelewów na numer telefonów P2P, upatruje to w tym, iż coraz więcej drobnych przedsiębiorców, którzy oferują płatność tylko gotówką, jako opcję wskazują - ewentualnie może pan/pani zapłacić BLIKIEM. Mam tu na myśli wiejskie sklepy, warzywniaki, wypożyczalnie kajaków, wynajmujący domki, itp.

Postanowiłem więc w sesji Q&A po konferencji, zadać takie pytanie prezesowi PSP - za jaką część przyjmowanych przelewów na telefon odpowiadają przedsiębiorcy? Uzyskałem odpowiedź, iż w przypadku wymiany środków związanych z usługą przelewów na telefon BLIK - podobnie zresztą jak w przypadku obrotu gotówkowego, trudno jest zidentyfikować, jaka część tej wymiany jest wprost związana z detalistami, a jaka pomiędzy osobami prywatnymi. Szacuje się jednak, że jest to dosyć istotny udział - również ten, który odpowiada za drobny i bardzo drobny handel.

Z innych ciekawych danych, warto jeszcze wspomnieć o rosnącej popularności zbliżeniowego BLIKA (aktywowało go już 3,3 mln użytkowników), który to odpowiada już za blisko połowę transakcji w terminalach płatniczych.

Ilu Was już jest? Płatności BLIK w aplikacjach mobilnych swoich banków aktywowało już 30 mln klientów, z tego przeszło połowa - prawie 17 mln uznawanych jest za aktywnych użytkowników BLIKA (przynajmniej jedna transakcja BLIKIEM w miesiącu, włączając przelewy P2P).

Na koniec tradycyjne - co dalej? Najistotniejszy z planów na przyszłość, zwłaszcza dla użytkowników iPhone jest taki, że rozpoczęto już prace nad wdrożeniem zbliżeniowego BLIKA użytkownikom ekosystemu Apple.