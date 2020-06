Jak informują przedstawiciele Banku BPS, od 8 czerwca klienci Banku BPS oraz wybranych Banków Spółdzielczych z Grupy BPS mogą korzystać z BLIKa. Dzięki tym rozwiązaniom, użytkownicy będą mogli wygodnie i bezpiecznie zapłacić za zakupy w sieci, czy internecie. Rozszerzenie dostępności BLIKa na inne banki zrzeszone z Bankiem BPS planowane jest w najbliższym czasie, więc jeśli korzystacie z rozwiązań tego typu banków, to warto trzymać rękę na pulsie.

Do działania BLIK w przypadku Banku BPS i wybranych Banków Spółdzielczych wymagana jest aplikacja mobilna BS Pay na Androida i iOS. W chwili pisania tekstu nie była ona jeszcze dostępna w App Store, czy Google Play, ale to powinno zmienić się w ciagu kilku najbliższych godzin. BS Pay ma zastąpić dotychczas dostępną aplikację Planet Mobile, o której chyba zapomniał nawet sam Bank — jej ostatnia aktualizacja na iOS miała miejsce rok temu. Z BLIKa mogą korzystać klienci banków powyżej 13 roku życia posiadający konta osobiste w Banku BPS lub są pełnomocnikami do rachunku i posiadają smartfon, czy inne kompatybilne z aplikacją BS Pay urządzenie.

Jak korzystać z BLIKa w Banku BPS i wybranych Bankach Grupy Spółdzielczej?

W pierwszej kolejności należy wygenerować kod umożliwiający aktywację aplikacji mobilnej — znajdziecie go na portalu Kartosfera

Następnie należy pobrać aplikację BS Pay ze sklepu Google Play lub App Store

Aktywacja aplikacji wymaga zaakceptowania regulaminu BS Pay oraz wprowadzenia wcześniej wygenerowanego kodu oraz nadania własnego kodu PIN

Po wybraniu BLIK i akceptacji kolejnego regulaminu wystarczy wskazać konto powiązane z tą usługą. To właśnie z tego rachunku będą dokonywane transakcje za pośrednictwem BLIKa. Jeśli posiadacie kilka kont osobistych, można swobodnie zmieniać rachunki, z których będą wykonywane transakcje BLIK

Korzystanie z BLIKa jest szybkie i wygodne. Przyda się zarówno w sieci, jak i w tradycyjnych sklepach, gdzie płatności można realizować za pomocą tej usługi. Usługa dostępna w Banku BPS i wybranych Bankach Grupy Spółdzielczej pozwala też na wypłacanie pieniędzy z bankomatów bez konieczności używania karty. W najbliższym czasie umożliwione klientom zostaną bezpieczne przelewy na telefon — nie podano jednak, kiedy wdrożenie tej funkcji zostanie zakończone.