Black Week na Allegro trwa dalej! Wszystkie gorące promocje drugiego dnia

Black Week - dzień drugi! Promocje na Allegro się nie zatrzymują

Szał promocji na Allegro w tym roku potrwa cały tydzień, aż do słynnego Cyber Monday. Z tej okazji, jak co roku, zbieramy dla Was najlepsze promocje z danego dnia. Wszystkie promocje na otwarcie Black Week możecie znaleźć pod tym linkiem, a teraz zajmijmy się tym, co czeka nas dzisiaj.

Na początku warto jeszcze przypomnieć o abonamencie Allegro Smart!, który uprawnia nas do nielimitowanych bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru oraz darmowych przesyłek kurierskich. To sprawia, że zakupy będą jeszcze przyjemniejsze - bowiem zapłacimy tylko za zakupione produkty, bez martwienia się o przesyłkę. Smart! możecie zakupić za 59 zł od razu na cały rok lub płacić po 10,99 zł miesięcznie. Jeśli jeszcze nigdy nie korzystaliście z abonamentu, w ramach usługi Smart! na Start, którą możecie aktywować za darmo na 3 miesiące, skorzystacie z 5 darmowych dostaw, co wydaje się doskonałą sprawą na czas Black Week.

Ponadto, należy wspomnieć o usłudze Allegro Pay, która pozwala na odroczenie zapłaty za zakupy nawet do 30 dni. Warto również zaznaczyć, że podczas tygodnia promocji wszyscy klienci mogą skorzystać z Allegro Care, czyli dodatkowego ubezpieczenia nowych i używanych urządzeń elektronicznych. Dzięki temu w razie jakiejkolwiek awarii, uszkodzenia czy kradzieży nie musimy się niczym martwić - Allegro zagwarantuje szybką i darmową naprawę w ramach usługi door-to-door lub wypłatę gotówki równej ceny zapłaconej za urządzenie, jeśli naprawa jest niemożliwa.

Allegro zaznacza również, że przepisy związane z dyrektywą Omnibus już obowiązują. Co to dla nas oznacza? Przy każdej promocji będziemy mogli znaleźć przekreśloną cenę produktu, która będzie pokazywać najniższą kwotę, za jaką produkt był dostępny w ciągu ostatniego miesiąca. Dzięki temu promocje na Black Week są jak najbardziej przejrzyste i zwyczajnie miarodajne.

Lista promocji na 22 listopada 2022 - Black Week na Allegro

Wszystkie promocje dostępne drugiego dnia Black Week znajdziecie w tabeli poniżej:

Telewizor SAMSUNG TV 55" QE55Q83BATXXC

Dobry telewizor to w tych czasach podstawa. Nie tylko do oglądania filmów i seriali w najlepszej jakości, tworząc w bardzo prosty sposób kino w swoim domu, ale również do śledzenia trwającego obecnie mundialu - jak kibicować reprezentacji Polski na wielkich mistrzostwach, to w odpowiednim stylu! Z tego względu warto przyjrzeć się ofercie na 55-calowy telewizor Samsunga z ekranem QLED, który oferuje jakość 4K UHD. Podczas drugiego dnia Black Week telewizor będzie dostępny aż tysiąc złotych taniej, bowiem jego cena wynosi 3 499 zł.

Stacja parowa Braun IS 2058 BK 2200 W

Koniec ze zwykłymi żelazkami. Stacja parowa to urządzenie, które nie tylko zdecydowanie zwiększy efektywność, ale i skróci czas całego procesu prasowania. Wszystkie tkaniny będą wyprasowane w mgnieniu oka, czemu pomogą liczne nowe technologie dotyczące między innymi wygięcia stopy i zaokrąglonych krawędzi, DoubleSteam czy FreeGlide 3D, co wpłynie na to, że wszelkie guziki czy kieszenie nie będą już przeszkodą. Stacja parowa Braun jest dziś dostępna o 200 zł taniej - i można ją kupić za 399 zł!

Słuchawki bezprzewodowe JBL LIVE PRO + TWS

Bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumów (ANC), sterowaniem głosowym oraz dotykowym, automatycznie dostosowujące się do dźwięków otoczenia, ze świetną jakością audio, trzema mikrofonami w każdej słuchawce i z szybkim ładowaniem. Taki zestaw od JBL, dodatkowo w wyjątkowym, różowym kolorze, możecie dorwać za 349 zł - aż 200 zł taniej niż zazwyczaj!

Robot sprzątający Roborock S6 Pure

Po co biegać z miotłą i mopem, skoro może zrobić to za nas robot? Roborock S6 Pure łączy elegancki design, pasujący do każdego wystroju, z funkcjonalnością - robot sprzątający nie tylko odkurza, ale posiada również pojemnik na wodę, oferując funkcję mopowania. Odkurzacz sam powraca do swojej “bazy”, w której się ładuje, oraz inteligentnie porusza się po pokojach - dzięki temu nie musimy się niczym przejmować, gdyż sprzęt wszystko za nas zrobi sam. Roborock S6 Pure, czyli gadżet, który odciąży nas od obowiązków codziennych jest dostępny 350 zł taniej - jego cena wynosi dziś wyłącznie 1149 zł!

Samsung Dysk SSD 870QVO MZ-77Q1T0BW 1TB

Dysk SSD to jednocześnie gwarant szybkości i coś, co jest w stanie dać drugie życie kilkuletniemu już sprzętowi. Pojemność 1 TB, która bez dwóch zdań wystarczy na potrzeby systemowe, edukacyjne, służbowe i rozrywkowe, również bez dwóch zdań jest zachęcająca. Taka propozycja od Samsunga z okazji Black Week kosztuje 299 zł, czyli 100 zł taniej!

Przypominamy, że to nie koniec święta promocji. Więcej pozycji możecie znaleźć na stronie Black Week 2022 na Allegro. Warto również przypomnieć o ofertach "App Only", które będą dostępne wyłącznie poprzez aplikację mobilną Allegro.

-

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.