Allegro Smart! Week: oto najgorętsze oferty obowiązujące tylko dziś!

Allegro Smart! Week - promocje się nie kończą!

Powrócił wielki festiwal wyprzedaży na Allegro, w ramach którego w dniach 10-16 października można załapać się na wyjątkowe promocje. Każdego dnia do ofert trafiają nowe produkty znanych i lubianych marek — i to w najrozmaitszych kategoriach. Wśród naszych rekomendacji skupiamy się jak zwykle na technologiach i elektronice, ale odwiedzając Allegro i przeglądając wyprzedaże w ramach Smart! Week szybko przekonacie się, że wśród ofert znaleźć można całe spektrum rozmaitości. Łatwo odnajdziecie je wpisując w wyszukiwarkę "smart week", albo korzystając z filtra "oferty Smart! Week" dostępnego w lewej szpalcie serwisu. Jak sama nazwa akcji wskazuje — by móc skorzystać z promocyjnych cen, niezbędne jest posiadanie aktywnego Smarta. To może być wykupiony abonament, albo testowy Smart! na start.

Aby przez nawał codziennych obowiązków nie przegapić interesujących was ofert — warto już wcześniej dodać je do obserwowanych. Wtedy kilkanaście minut przed startem sprzedaży otrzymacie powiadomienie przypominające o której godzinie wystartuje sprzedaż.

Najlepsze promocje technologiczne w ramach Smart! Week dostępne od dziś!

iPhone 12 64 GB - czarny za 3199 zł

Tegoroczne podwyżki cen iPhone'ów zniechęciły was do wymiany smartfona? Jednym z elementów który wymieniany jest przez miłośników sprzętów Apple jest ich długowieczność — i wiem, że nie przesadzają. Długie lata wsparcia aktualizacjami, bezproblemowe działanie, szybkie procesory które po latach wciąż świetnie radzą sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami. A te najpiękniejsze gry dostępne w App Store nie stanowią dla nich większego wyzwania. I jeżeli zaporowa cenu rzędu 5199 zł skutecznie was odstrasza, myślę że wybór iPhone 12 może okazać się strzałem w dziesiątkę. W ramach specjalnej oferty Smart! Week może być wasz za 3199 zł — mowa o klasycznym, czarnym, smartfonie ze 64 GB pamięci na dane.

Oferta dostępna będzie już dziś i znajdziecie ją tutaj. Regularna cena to 3899 zł — dzisiaj możecie go zgarnąć za 3199 zł!

Robot sprzątający Xiaomi MI ROBOT MOP 1C

Roboty sprzątające rozkochały w sobie miliony użytkowników na całym świecie. Xiaomi Mi Robot Mop 1C to przykład niezwykle uniwersalnego przedstawiciela tej kategorii sprzętu — teraz dostępnego w przyjaznej portfelom cenie. Sprzęt oferuje precyzyjną nawigację vSLAM wspieraną przez wbudowaną kamerę. Dzięki temu skutecznie omija wszelkie przeszkody, zaś za pośrednictwem dedykowanej mu aplikacji można wyznaczać wirtualne ściany i strefy, które chcemy wykluczyć ze sprzątania. Poza dużą mocą ssącą (2500 Pa) i 600-mililitrowemu zbiornikowi na kurz, sprzęt ten posiada także zbiornik na wodę i mechanizmy pozwalające umyć podłogi.

Oferta dostępna będzie już dziś i znajdziecie ją tutaj. Regularna cena to 899 zł — dzisiaj możecie go zgarnąć za 749 zł!

Szczoteczka do zębów Oral-B Vitality D100

Elektryczne szczoteczki do zębów Oral-B od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Producent z każdą kolejną generacją udoskonala systemy, zapewniając możliwość jeszcze efektywniejszej pielęgnacji jamy ustnej. Główka szczoteczki CrossAction dba o to, by zęby zostały wyczyszczone z każdej strony — wszystko to dzięki specjalnie wyprofilowanymi włóknami oraz technologii łączącej ruchy oscylacyjne i rotacyjne. Ale użytkownicy mają do wyboru całą gamę końcówek firmy, których mogą używać zamiennie. Wbudowany akumulator pozwoli na wygodne korzystanie. W zestawie stacja ładująca oraz jedna końcówka.

Oferta dostępna będzie już dziś i znajdziecie ją tutaj. Regularna cena to 89 zł — dzisiaj możecie ją zgarnąć za 54,99 zł!

Xiaomi Mijia Electric Scooter Essential

Hulajnogi elektryczne na dobre opanowały ulice. Pozwalają się szybko, bezpiecznie i bez korków przemieszczać — a dzięki kompaktowej formie i niewielkiej wadze, można je spokojnie zabrać do biura czy w razie deszczu — środka komunikacji miejskiej. Mi Electric Scooter Essential to zamknięta w minimalistycznej formie hulajnoga, której design przemyślany został od a, do z. Prosta w obsłudze, wielofunkcyjna, konsola, opcja precyzyjnego kontrolowania prędkości, a wszystko to połączone z aplikacją która pozwala sprawdzać statystyki związane z naszą jazdą. Hulajnoga rozpędza się do 20km/h — i oferuje 20km zasięgu na jednym ładowaniu.

Oferta dostępna będzie już dziś i znajdziecie ją tutaj. Regularna cena to 1749 zł — dzisiaj możecie ją zgarnąć za 1199 zł!

-

Wpis powstał przy współpracy z Allegro