Allegro Care, czyli dodatkowa ochrona dla elektroniki kupionej na Allegro

Allegro Care to nowa metoda ubezpieczenia przedmiotów z kategorii elektronika, która zapewni nam ich dodatkową ochronę w przypadku niespodziewanych zdarzeń podczas ich użytkowania.

Kupując nowy przedmiot na Allegro, byliśmy do tej pory chronieni na dwa sposoby - na pierwszej linii po zakupie, czyli wspomniany Program Ochrony Kupujących - Allegro Protect, w ramach którego możemy wnioskować o zwrot poniesionych kosztów podczas zakupów na Allegro, gdy zakupiona przesyłka do nas nie dotarła, dotarła uszkodzona lub niezgodna z opisem w ofercie sprzedaży oraz - gdy sprzedawca nie zwrócił nam pieniędzy po odesłaniu produktu.

Druga warstwa ochronna to gwarancja producenta przedmiotu, który kupiliśmy, która to pozwala na naprawę urządzenia w trakcie jej trwania w przypadku, gdy przestanie działać, uruchamiać się, a więc gdy samoistnie zepsuje się w czasie gwarancji.

Co jednak w przypadku, gdy kupimy laptopa, a ten przypadkiem zalejemy cieczą? Tego już gwarancja producenta nie obejmuje i musimy ponieść dodatkowo koszty jego naprawy z własnej kieszeni. W tym miejscu pojawia się jednak trzecia warstwa ochronna - Allegro Care. To ubezpieczenie zakupionych przedmiotów z kategorii Elektronika zapewnione przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

W ramach Allegro Care możemy skorzystać z ubezpieczenia w trzech wariantach:

Awarie po gwarancji - w przypadku, gdy gwarancja producenta wygaśnie, ubezpieczenie to wydłuży nam nasze prawa do bezpłatnej naprawy lub wypłatę zapłaconej ceny urządzenia – jeśli naprawa okaże się niemożliwa.

Uszkodzenia i kradzież - bezpłatna naprawa lub wypłata zapłaconej ceny, w przypadku gdy nasze urządzenie zostanie zalane, spadnie i pęknie, zostanie uszkodzone lub zostanie skradzione.

Uszkodzenie ekranu, obudowy lub aparatu - można z tej wersji ubezpieczenia skorzystać, gdy kupujemy smartfona, uprawnia nas ona do bezpłatnej naprawy lub wypłaty wpłaconych środków w przypadku gdy na przykład telefon się nam wyśliźnie, upadnie na twardą powierzchnię i w wyniku tego pęknie ekran, tylna obudowa lub aparat

W przypadku gdy ubezpieczony sprzęt będzie wymagał naprawy, całość odbywa się w trybie door-to-door, a więc kurier odbiera od nas uszkodzony przedmiot, zawozi go do serwisu i dostarcza z powrotem do nas – bez dodatkowych kosztów.

Wojciech Bogdan, Chief Data Officer w Allegro:

Allegro Care to idealna oferta dla tych, którzy szukają szczególnej ochrony zakupów. To najprostsza na rynku metoda ubezpieczenia kupowanej elektroniki. Cały proces zajmuje tylko kilka minut. Dodatkowo, w szczególności zadbaliśmy o to, żeby obsługa klientów w wypadku szkody była szybka, łatwa i niezwykle wygodna.

W jakich podkategoriach Elektroniki możemy dokupić Allegro Care? Jest ich dokładnie 24:

Smartfony i telefony komórkowe Czytniki ebooków TV i Video Tablety Sprzęt audio przenośny Konsole i automaty Smartwatche Słuchawki Sprzęt satelitarny Laptopy Drukarki i skanery Gadżety elektroniczne Aparaty analogowe Komputery stacjonarne Głośniki Aparaty cyfrowe AGD do zabudowy Mikrofony i słuchawki Kamery AGD wolnostojące Monitory komputerowe GPS i akcesoria AGD drobne Sprzęt audio dla domu

Allegro Care dostępne jest dla wszystkich kupujących posiadających konto zwykłe na Allegro, z ustawionym językiem polskim i polską walutą PLN, którzy wybiorą jedną z poniższych metod płatności:

płatność Allegro Pay

przelew bankowy

raty PayU

karta płatnicza

BLIK

Ubezpieczenie nie jest dostępne przy wyborze płatności za pobraniem. Nie możemy też płatności tych rozdzielić na różne metody - zapłata za towar i za ubezpieczenie musi się odbyć w jednej transakcji. Co jeszcze ważne, cena wybranego przedmiotu musi znajdować się w przedziale od 200 zł do 30 tys. zł.

Jeśli kupujemy kilka przedmiotów możemy wybrać, do którego i jaki wariant ubezpieczenia chcemy dokupić.

Sam proces dobrania ubezpieczenia jest szybki i prosty. Wystarczy po dodaniu przedmiotu do koszyka zaznaczyć wybrany wariant, po uprzednim zapoznaniu się ze szczegółami i warunkami ubezpieczenia.

Wszystko odbywa się online, więc w ciągu 30 dni od zakupu możemy zrezygnować z polisy, a cała składka wróci na nasze konto. Podobnie w przypadku rezygnacji z zakupu przedmiotu, po wypełnieniu formularza zwrotu lub anulowania zakupu, sprzedający zwraca nam na konto zapłaconą kwotę, a ubezpieczyciel wniesioną składka w terminie 14 dni.

Na koniec jeszcze ważna kwestia kosztów naprawy - jeśli kupujemy nowe urządzenie, ubezpieczenie obejmuje koszt do wysokości wartości zakupionego przedmiotu. W przypadku gdy jest on wyższy, otrzymujemy zwrot gotówki. Natomiast, gdy kupujemy używany przedmiot, koszt naprawy w ramach tego ubezpieczenia wynosi maksymalnie 500 zł lub otrzymujemy wypłatę w wysokości 500 zł, jeśli taka naprawa jest niemożliwa.

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.