Jak co roku, przed Black Friday na Allegro możemy skorzystać z szeregu zniżek zakupowych przez cały tydzień w ramach Black Week, który potrwa aż do poniedziałku, a więc do Cyber Monday.

Podobnie co roku, wybieramy dla Was z niezliczonych ilości promocji, według nas najlepsze pięć pozycji dostępnych w danym dniu - no i pasujących do naszego profilu, a więc głównie elektronika. Zanim jednak przejdziemy do tej listy, słów kilka o szczegółach tego festiwalu promocji na Allegro.

Przede wszystkim na Black Week (i nie tylko) możemy skorzystać z darmowych dostaw zakupionych produktów, te możemy aktywować sobie wykupując roczny pakiet usługi Allegro Smart!, który to uprawnia nas do nielimitowanych bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru oraz darmowych przesyłek kurierskich.

Koszt tej usługi to 59 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie, a w przypadku gdy jeszcze nie korzystaliście z Allegro Smart!, w ramach usługi Smart! na Start, którą możecie aktywować za darmo na 3 miesiące, skorzystacie z 5 darmowych dostaw - w sam raz na ten gorący okres zakupowy.

Ponadto, właśnie w przypadku zakupu elektroniki - nowej i używanej, możemy skorzystać z dodatkowej ochrony zakupionych produktów w ramach usługi Allegro Care. Z kolej dzięki usłudze Allegro Pay, odroczymy płatność za dokonane zakupy nawet na 30 dni.

I co najważniejsze, Allegro wdrożyło już przepisy związane z unijną dyrektywą Omnibus, w związku z tym - przy każdej promocji znajdziemy przekreśloną cenę produktu, która to na pewno będzie najniższą z jaką był sprzedawany w okresie ostatnich 30 dni.

Zgodnie z dyrektywą Omnibus wszystkie produkty biorące udział w festiwalu Black Week będą miały przekreślone ceny. W związku z tym użytkownicy mogą mieć pewność, że procent obniżki został określony względem najniższej ceny oferty z ostatnich trzydziestu dni.

Lista promocji na 21 listopada 2022 - Black Week na Allegro

Możemy przejść już do listy najlepszych dzisiejszych promocji, z niej wybierzemy dla Was pięć naszych propozycji.

Ekspres ciśnieniowy automatyczny De'Longhi Magnifica

Zaczynamy od ekspresu ciśnieniowego De'Longhi Magnifica, w którym zaparzymy sobie ulubioną kawę pod ciśnieniem 15 bar. To w pełni automatyczne urządzenie z regulowanym młynkiem żarnowym i dyszą do spieniania mleka. Do tego skorzystamy tu z regulacji ilości, mocy oraz temperatury kawy czy automatycznego czyszczenia i odkamieniania.

Regularna cena tego ekspresu to 1 499,00 zł, dziś kupicie go na Black Week za 1 179,00 zł, a więc pod 300 zł taniej.

Telewizor Samsung 65" QE65Q70BATXXH

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze już rozpoczęte, nie mogło więc zabraknąć tu pozycji w postaci telewizora, na którym to z pewnością emocje i wrażenia związane z tymi rozgrywkami będą pełniejsze i przyjemniejsze.

Naszą propozycją będzie tu telewizor Samsung z ekranem QLED 65 cali, wyświetlający obraz w jakości 4K UHD - TVP udostępnia kanał 4K z meczami z tych rozgrywek w darmowej naziemnej telewizji cyfrowej. Okazja na zakup tego sprzętu jest teraz przednia, bo na Black Week dostępny on jest w cenie 3 699,00 zł, a więc przeceniony aż o 1 000,00 zł od regularnej ceny.

Gra FIFA 23 na PS4 (PL)

Po emocjach piłkarskich na żywo w telewizji, można uruchomić na PlayStation 4 grę w postaci ostatniej odsłony FIFA 23 i spróbować swoich sił z padem w ręku.

Na Black Week zakupicie tę grę przecenioną z kwoty 239,00 zł na 159,00 zł, a więc aż o 80 zł taniej.

iPhone 12 128GB

W związku z tegoroczną podwyżką niemal wszystkich modeli iPhone dostępnych jeszcze na stronach Apple, każda obniżka na któryś z nich będzie na wagę złota.

Jeśli polujecie właśnie na iPhone 12 128 GB w kolorze czarnym, z pewnością zainteresuje Was ta promocja. W ramach Black Week na Allegro kupicie go w cenie 3 499,00 zł, a więc aż o 530 zł taniej niż regularna jego cena.

Konsola Xbox Series S 512GB

Na koniec zostawiłem gratkę dla fanów konsoli Xbox. W promocyjnej cenie możecie kupić dziś model Series S z dyskiem 512GB.

Konsolę tę można kupić poza promocją w cenie 1 399,00 zł, dziś dostępna jest z obniżką 250 zł, a więc zapłacicie za nią tylko 1 149,00 zł.

To oczywiście tylko wybrane promocje z dzisiejszego dnia, więcej pozycji znajdziecie na dedykowanej stronie Black Week 2022 na Allegro. Pamiętajcie przy tym, iż codziennie będą się pojawiać na niej też oferty oznaczone "App Only", a więc ukłon w stronę kupujących przez aplikację mobilna Allegro - to będą propozycje dostępne do kupienia tylko z jej poziomu.

--

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.