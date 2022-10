Allegro Smart! Week 2022 rozpoczęty. Najciekawsze promocje wybrane przez nas

Allegro Smart! Week to coroczna akcja promocyjna na setki produktów dostępnych na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce. To swojego rodzaju prezent dla kupujących na Allegro, a korzystających z darmowych dostaw w ramach usługi Allegro Smart!.

Tak jak pisaliśmy Wam dwa tygodnie temu, do tej pory użytkownicy Allegro Smart! zaoszczędzili już na darmowych dostawach przeszło 5,2 mld zł, a mowa o okresie tylko 4 lat, od kiedy ta usługa jest dostępna (podana kwota oszczędności nie uwzględnia zakupu samej usługi Allegro Smart!).

W tym roku, w ramach promocji Allegro Smart Week, która rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 16 października, użytkownicy Allegro Smart! mogą liczyć na obniżki w wybranych produktach sięgające nawet 50%. Na Allegro obowiązuje już unijna dyrektywa Omnibus, tak więc możemy być pewni, że są to rzeczywiste obniżki do bazowych cen.

Wybrane okazje zakupowe na Allegro Smart! Week

W poniższej tabelce znajdziecie listę okazji zakupowych na Allegro dostępnych dzisiaj i od jutra. Jak widać, każdego dnia trafiają się prawdziwe perełki, a na najwyższą obniżkę mogą liczyć dziś osoby, które polują aktualnie na tani ekspres ciśnieniowy De'Longhi ECAM - zniżka o 450 zł oraz konsolę Nintendo Switch - o 270 zł. Z kolei we wtorek Laptop HP Pavilion dostępny będzie w cenie obniżonej aż o 800 zł.

Smartband, opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 na Allegro Smart! Week dostępny jest w cenie obniżonej o prawie 50 zł, co przy i tak niewielkiemu kosztowi zakupu tego urządzenia sprawia, że to też ciekawa okazja na zakup. To niezwykle popularna opaska sportowa do mierzenia różnych aktywności w ciągu dnia - 11 "trybów profesjonalnych". Wyposażona w ekran AMOLED 1,1 cala, szkło hartowane oraz wbudowany czujnik natlenienia krwi, akcelerometr, pulsometr, barometr oraz żyroskop. Charakteryzuje się długim czasem pracy na jednym ładowaniu oraz wodoszczelnością 5 ATM.

Możecie ją zakupić dziś w cenie 79,99 zł, oferta dostępna jest pod tym linkiem.

Ekspres ciśnieniowy De'Longhi

Ekspres automatyczny ECAM 23.460.SB De'Longhi wyposażony jest w ekran LCD, ułatwiający przejście przez cały proces parzenia kawy czy konserwację urządzenia. Mamy tu też system automatycznego spieniania mleka LatteCrema oraz cichy i co ważne wytrzymały młynek, z 13-stopniową regulacją mielenia.

Warta wspomnienia jest tu też ciekawa funkcja Moja Kawa, dzięki której ekspres zapamiętuje nasze preferencje, co do sposobu przygotowania ulubionego i najczęściej wybieranego napoju. W ramach Allegro Smart! Week kupicie to urządzenie w cenie obniżonej aż o 450 zł - Ekspres ciśnieniowy De'Longhi.

Konsola Nintendo Switch Joy-Con

Na sporą zniżkę mogą liczyć też dziś osoby polujące na tanią konsolę Nintendo Switch. Fanom tej konsoli, nie trzeba jej specjalnie przedstawiać, w dużym skrócie to urządzenie z 6,2-calowym wyświetlaczem, na którym można tygodnia grać w ulubione pozycje w podróży (bateria wytrzymuje w zależności od gry od 4 do nawet 9 godzin na jednym ładowaniu) czy na kanapie na większym ekranie po łatwym podłączeniu do naszego telewizora.

Aktualnie w promocji możecie ją kupić za 1 179,00 zł, a więc o prawie 300 zł taniej.

Laptop HP Pavilion Aero

Ostatnia pozycja to propozycja dla łowców okazji na jutro. Od wtorku dostępna będzie oferta na laptopa HP Pavilion Aero w obniżonej cenie aż o 800 zł - warto w tym celu dodać tę ofertę do obserwowanych, Allegro poinformuje wówczas z wyprzedzeniem od kiedy dokładnie będzie dostępna.

HP Pavilion Aero to bardzo lekki laptop z ekranem o wymiarach 16:10 i jasności na poziomie do 400 nitów, na pokładzie procesor AMD Ryzen 5 5600U (taktowanie maks. 4,2 GHz w trybie Boost, 16 MB pamięci podręcznej L3, 6rdzeni, 12 wątków), dysk SSD 512 GB oraz wbudowana pamięć RAM 16 GB DDR4-3200 MHz. Zainstalowany system to oczywiście już najnowszy Windows 11 Home.

Allegro Smart! Week - jak skorzystać z promocji?

Promocje na Allegro Smart! Week dostępne są dla użytkowników usługi Allegro Smart!, która to pozwala na darmowe dostawy kurierskie oraz do automatów paczkowych lub punktów odbioru, wystarczy przy tym złożyć zamówienie u jednego sprzedającego na kwotę minimum 40 złotych.

Usługa jest płatna - tylko 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie, można z niej skorzystać też bezpłatnie w ramach Smart! na Start, i to przez 3 najbliższe miesiące. W ramach Allegro Smart! dostępnych jest aktualnie ponad 160 milionów ofert na Allegro, z produktami, które to można zakupić w zdecydowanej większości z dostawą następnego dnia po zakupie, a kilka milionów nawet z dostawą tego samego dnia.

Dołączyć do Allegro Smart! można pod tym linkiem, by póżniej móc uczestniczyć już festiwalu promocji Allegro Smart! Week na stronie akcji.

--

Artykuł został przygotowany we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.