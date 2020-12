Obniżki w Black Friday 2020 były tak niskie, że nie dały rady nawet zniwelować inflacji

Oczywiście, z racji na nietypową sytuację, tegoroczny Black Friday można usprawiedliwiać pandemią i tym, że sklepy na co dzień sprzedając mniej mają też mniejsze zasoby magazynowe, przez co nie mają takiej potrzeby na obniżanie cen. Ja jestem jednak innego zdania. Wyprzedaże bowiem już od dawna nie służą „wietrzeniu magazynów” a są wkomponowaną w strategię sprzedaży zagrywką mającą przyciągnąć klientów. Jest tu jednak małe pocieszenie dla entuzjastów technologii, ponieważ kategorie, w których zanotowano najwyższe średnie obniżki to chociażby smart speakers (średnio o 12 proc.), smartfony (10 proc.), technologie wearables (8 proc.) oraz gry (6 proc.).

Czy przyszły Black Friday będzie lepszy? Także wątpię

Jeżeli chodzi o takie „święta” jak Black Friday, to niestety, ale w tym wypadku jako konsumenci mamy nieco związane ręce. Po pierwsze, nikt nie może zabronić sklepom zagrywki z podnoszeniem cen na tydzień przed i obniżaniem jej w Black Friday, często nawet nie do wcześniejszego poziomu. Wymagałoby to bowiem zabronienia ludziom sprzedawania rzeczy po takiej cenie, po jakiej chcą je sprzedawać. Nie możemy też zabronić reklamować obniżek rzędu 10 proc. jako „wielka promocja” i „wietrzenie magazynów”. Oczywiście, nie znamy dokładnych utargów sklepów z tego dnia, ale jeżeli głównie on-line’owy Black Friday (w którym klienci mieli dostęp do wszystkich informacji o danym produkcie i promocji) nie skłonił sprzedawców do zapewnienia lepszych ofert i zaprzestania cenowej żonglerki, to wątpię by cokolwiek było to w stanie wyegzekwować.

Kupiliście coś w Black Friday?

Źródło