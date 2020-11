To najważniejsza strona jaką powinieneś sprawdzić, zanim kupisz cokolwiek na Black Friday

Moda na czarnopiątkowe wyprzedaże ogarnęła już cały świat. Cenowe szaleństwo które w najbliższy piątek zawładnie Stanami Zjednoczonymi lokalnie wypada… słabo. Marketing sobie, a ceny sobie. Coraz częściej mówi się o tym, że sklepy specjalnie przed „dniem zero” podnoszą ceny, by później móc szczycić się rabatem, który wynosi nawet kilkadziesiąt procent. Nie każdy ma tyle samozaparcia, by miesiącami śledzić ceny poszczególnych produktów i być pewnym, że nie daje się nabrać na tani chwyt marketingowy. Ale dzięki narzędziom takim jak serwis Fake Friday — na szczęście nie musi. Przynajmniej w kwestii popularnych sklepów RTV i AGD.

Fake Friday pozwoli sprawdzić, czy oferta z okazji Czarnego Piątku to nie ściema

Skąd strona Fake Friday czerpie informacje na temat cen poszczególnych produktów, jej twórca tłumaczy już na wstępie:

Napisałem bota, który kilka razy w miesiącu sprawdzał ceny produktów w sklepach z elektroniką. Podaję tutaj najniższą cenę jaką bot odczytał w ostatnich 6 miesiącach. To są ceny takie jakie podawały strony. Łącznie kilkadziesiąt tysięcy produktów ma tutaj swoje ceny.

Jak widać: zasada działania katalogu zgromadzonego przez serwis jest prosta. Wyszukiwarka która się tam znalazła… no cóż, do ideału jej daleko, ale faktycznie działa. Prawdopodobnie nie odnajdziecie tam wszystkich interesujących Was produktów, ale macie szanse na szybkie rozeznanie dzięki któremu jak na dłoni widać, Zanim kupicie coś w popularnych elektromarketach — koniecznie sprawdźcie na Fake Friday czy to faktycznie okazja. A przy okazji zajrzyjcie też na ZeroPLN by upewnić się, że wcześniej nie było taniej w innych miejscach niż te dostępne w porównywarce.