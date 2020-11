Jeden z użytkowników Wykop.pl trafił na promocję na Laptop ASUS Rog Strix G15 G512LV i7-10750H 16GB 512GB SSD GF-RTX 2060 W10, który to jeszcze w październiku kosztował 6 599,00 zł, a w listopadzie jego cena podskoczyła o prawie 2 tysiące złotych, by na Black Friday spaść do ceny 6 799,00 zł, czyli 200 zł drożej niż wcześniej i 100 zł więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Co ciekawe, Mediaexpert.pl ma ten sam model na swoich stronach w różnych cenach i to przy tym samym zestawie bonusów, aby jeszcze mocniej namieszać w głowach kupującym sprawiając wrażenie, że to prawdziwa okazja. Zwróćcie uwagę na różnicę w cenie regularnej i po obniżce, wygląda na to, że ktoś tam zupełnie losowo przypina ceny.

Co na to Ceneo i historia cen? Akurat dokładnie tego modelu nie ma, ale rzeczywiście coś z tą serią laptopów dzieje się niedobrego i pokazuje całą farsę związaną z Black Friday w Polsce w pełnej krasie.

Sprawdziłem dwa modele tego laptopa i oba dziwnym trafem 16 listopada poszybowały w górę ze swoimi cenami, by wczoraj spaść do poziomu niebywałej „promocji”.

Tak więc uważajcie, nie tylko na ten sklep, ale i wszystkie pozostałe. Jeśli naprawdę zamierzacie coś kupić w tych dniach, korzystajcie w tym celu z serwisu Fake Friday, by sprawdzić historię cen danych produktów w konkretnych sklepach. Dla pewności załóżcie jeszcze konto na Ceneo.pl i dodatkowo sprawdzajcie średnie ceny w ostatnim czasie dla wszystkich sklepów w Polsce.

To przykre, że co roku odbywa się to w ten sam sposób, wypaczając ideę, która stoi za tymi promocjami w Polsce, choć podejrzewam, że i w innych krajach zdarzają się podobne przypadki. Mam nadzieję, że rzeczywiście UOKiK coś z tym zrobi po tegorocznych promocjach i w przyszłym roku może doczekamy się w końcu prawdziwego wysypu promocji w te dni.

