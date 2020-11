Nadchodzący Black Friday może być najlepszym w historii. Ale może też być najgorszym…

Kto na tym zyska? Oczywiście osoby, które takie okazje jak Black Friday wykorzystują do wykupywania taniej wybranych produktów, by chwile później odsprzedać je w serwisach aukcyjnych z niewielką marżą. Jestem przekonany, że w tegorocznym, online’owym Black Friday to zjawisko będzie jeszcze bardziej zauważalne. Jestem bardzo ciekawy, ile sklepów zastosuje jakikolwiek mechanizm, by do tego nie dopuścić.

Black Friday to papierek lakmusowy przygotowania sklepów

O ile z promocji Black Friday korzysta „tylko” część Polaków, to zaraz po tym dniu zaczyna się okres przygotowania do świąt. Jestem przekonany, że o ile Czarny Piątek trwa jeden dzień, to dobrze pokaże on, na ile polskie e-commerce przygotowane jest na przedświąteczną gorączkę zakupów na ostatnią chwilę. Poza tym, jestem przekonany, że po tym dniu przekonamy się, o ile naprawdę rozwinęło się polskie e-commerce i czy nawet po zakończeniu lockdownu będzie jeszcze sens otwierać niektóre sklepy stacjonarne.

Kupujecie w Black Friday?