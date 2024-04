Jak Polacy radzą sobie z wykluczeniem komunikacyjnym?

Wykluczenie transportowe istnieje w naszym kraju — i nie tylko

Wykluczenie komunikacyjne to według definicji pozbawienie możliwości korzystania z transportu publicznego mieszkańców danego obszaru. Jak BlaBlaCar wielokrotnie już stwierdzało w swoich raportach i komunikatach, chociaż na przestrzeni lat różne podmioty polityczno-gospodarcze nierzadko nie są zgodne w narracji, czy trend ten w skali kraju nasila się, czy jest w odwrocie, to pozostaje faktem, iż w Polsce istnieją miejscowości, do których nie dojeżdża żaden środek transportu. Problem zwyczajnie istnieje i każdy mieszkaniec mniejszej miejscowości doskonale zdaje sobie z tego sprawę — a nie ma niczego bardziej frustrującego niż całodniowa podróż z kilkoma przesiadkami. Odpowiedzią na potrzeby osób mierzących się z tym problemem ma być właśnie BlaBlaCar — i wyniki za zeszły rok wskazują na to, że faktycznie tak właśnie może być.

Coraz chętniej sięgamy po współdzielony transport

Firma donosi, że w 2023 roku aż 80 milionów pasażerów zarezerwowało przejazd autobusem lub samochodem poprzez platformę BlaBlaCar. To wzrost o 23 procent w stosunku do 2022 roku. Tendencja zwyżkowa jest szczególnie widoczna na rynkach wschodzących, takich jak Indie i Brazylia, które odnotowują nawet trzycyfrowe stopy wzrostu. W rezultacie Brazylia stała się wiodącym krajem na mapie rynków, gdzie działa BlaBlaCar — to właśnie tam aktywność użytkowników wybierających współdzielone przejazdy była najwyższa w 2023 roku.

W Polsce społeczność BlaBlaCar liczy już niemal 6 milionów aktywnych użytkowników, a tylko w 2023 roku kierowcy zgłosili chęć zabrania ponad 4 milionów pasażerów. Najaktywniejszy kierowca w naszym kraju miał na swoim koncie aż 611 przejazdów. Ponadto użytkownicy BlaBlaCar w Polsce zadeklarowali jako cel lub miejsce startowe aż 6398 zagranicznych miejscowości w 38 krajach.

Źródło: Depositphotos

Spore oszczędności i aspekt ekologiczny współdzielonego transportu

BlaBlaCar do tego informuje, że ograniczanie liczby pustych miejsc w samochodach i autobusach oraz zachęcanie do wspólnych podróży pomogło zmniejszyć ślad węglowy o 2 miliony ton CO2 w samym zeszłym roku. Zgodnie z danymi z raportu, w ubiegłym roku podróżujący z BlaBlaCar, kierowcy korzystający z platformy zaoszczędzili w 2023 roku 513 milionów euro dzięki współdzielonym przejazdom. Olgierd Szyłejko, Regional General Manager CEE BlaBlaCar, mówi:

Współdzielone przejazdy to skuteczne rozwiązanie naszych obecnych i przyszłych wyzwań środowiskowych. Niezaprzeczalnym jest, że aby zmniejszyć ślad węglowy i zakorkowanie w miastach, nasze nawyki podróżowania muszą ulec zmianie. Współdzielona mobilność realnie przyczynia się do poprawy stanu środowiska i cieszy mnie fakt, że zauważają to także władze publiczne. Dofinansowanie dla kierowców we Francji czy certyfikaty oszczędności energii w Hiszpanii to przykłady działań, z których także Polska powinna czerpać.

Źródło: BlaBlaCar

Udany 2023 rok w wykonaniu BlaBlaCar

BlaBlaCar donosi, że odnotowało rekordowe przychody rzędu 253 milionów euro i osiągnięcie rentowności w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Dodatkowo firma poinformowała o zabezpieczeniu linii kredytowej w wysokości 100 milionów euro. Strategicznym celem firmy jest rozwój sprawdzonego modelu łączenia różnych środków współdzielonego transportu. Model działania oparty o fuzje i przejęcia został już z powodzeniem wdrożony we Francji. Dzięki przejęciu Ouibus w 2019 roku BlaBlaCar utworzyło sieć autobusową obejmującą swoim zasięgiem całą Europę Zachodnią. Równolegle, w Europie Wschodniej i Brazylii przejęcie Busfor oraz rozwój własnej platformy autobusowej umożliwiły BlaBlaCar przywództwo w transformacji branży transportu autobusowego ze środowiska offline na online. Dzięki temu oferty ponad 5000 tysięcy przewoźników są dostępne na jednej platformie. Nicolas Brusson, współzałożyciel i CEO BlaBlaCar, komentuje:

Tak znaczące finansowanie pozwoli nam kontynuować realizację ambitnej strategii wzrostu i dokonywać kolejnych fuzji i przejęć. W połączeniu z ciągłymi innowacjami to narzędzie, które szczególnie pomaga nam w dążeniu do pozycji lidera rynku.

