Skończyły się kolejki na dworcach - 3 na 4 sprzedane bilety na PKP Intercity w 2023 roku kupiono online

PKP Intercity podzieliło się dziś z nami swoimi wynikami za 2023 rok. Niezwykle ciekawie prezentują się w nim dane odnoszące się do sprzedanych biletów w minionym roku.

Osobiście dużo podróżuje w ciągu roku po kraju, jak nie BlaBlaCar to pociągami, ewentualnie łącząc te środki transportu, odwiedzając tym samym dworce PKP w największych miastach w Polsce. Uderzającym i zaskakującym dla mnie obrazkiem w porównaniu z latami poprzednimi był w minionym roku niemal zupełny brak kolejek na dworcach w Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu.

Nie wyciągałem z tego daleko idących wniosków,- zbyt mała próba, ale raport PKP Intercity za 2023 roku potwierdza moje obserwacje. Zdecydowana większość biletów na pociągi PKP IC sprzedana w ubiegłym roku, kupiona została online. No, ale po kolei.

Jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów, 2023 rok był dla PKP IC rekordowy. Już 2022 roku zapowiadał dobry wynik, kiedy to z usług przewoźnika skorzystało 59 mln pasażerów. Ten wynik udało się powtórzyć już 20 listopada 2023 roku (dokładnie 60 mln), a do końca roku doszło kolejnych 8 mln pasażerów. Łącznie w minionym roku było to aż 68 mln pasażerów, w przyszłym natomiast prognozowany jest kolejny próg 70 mln.

Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity:

Zainteresowanie naszymi usługami rośnie w rekordowym tempie, czego dowodem są tegoroczne wyniki przewozowe. Wzrost na poziomie kilkunastu procent rok do roku, to doskonały wynik, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że udało nam się przełamać nieosiągalną dotąd granicę 60 mln pasażerów.



Nie bez znaczenia dla takiego zainteresowania pasażerów, był intensywny rozwój usług cyfrowych PKP Intercity. Zapoczątkowany pierwszą nowoczesną aplikacją mobilną, udostępnioną przez przewoźnika w styczniu 2023 roku, z poziomu której mogliśmy w końcu wygodnie kupować bilety, a już miesiąc później skorzystać z jej pomocą z graficznej rezerwacji miejsc w wagonach.

Równie ważną premierą w ubiegłym roku, była przeglądarkowa wersja systemu sprzedaży biletów - eIC 2.0, dzięki której oferta elektronicznej sprzedaży biletów stała się kompletna w połączeniu z zewnętrznymi pośrednikami.

Tutaj docieramy do najciekawszych danych, bo okazuje się, że znaczący wpływ na sukces cyfrowej sprzedaży biletów mieli właśnie pośrednicy. W całym 2023 roku, aż 74% z wszystkich sprzedanych biletów, kupiono online.

Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:

Wprowadzenie nowej aplikacji mobilnej, rozwój systemu sprzedaży czy otworzenie się na kolejnych partnerów oferujących zdalną sprzedaż biletów umożliwiło nam przede wszystkim ułatwienie dostępu do zakupu biletów. Pasażer ma wybór. Może dokonać zakupu biletu za pośrednictwem preferowanych aplikacji czy platform. Aktualnie 74% sprzedaży biletów dokonuje się za pośrednictwem kanałów online.



Wprawdzie nie udostępniono danych sprzedaży biletów przez stronę internetową PKP Intercity, ale jeśli chodzi o sprzedaż przez kanały zdalne partnerów typu KOLEO, mPay, e-podróżnik.pl czy SkyCash, odpowiadają oni za sprzedaż biletów na poziomie 8,9 mln na kwotę ponad 400 mln zł.

Z kolei przez aplikację mobilną PKP Intercity, którą pobrano z mobilnych sklepów Google Play i App Store 1,1 mln razy, sprzedano ponad trzykrotnie mniej biletów - 2,7 mln na kwotę 160 mln zł.

Źródło: PKP Intercity.