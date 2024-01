Jak zaoszczędzić nawet 70% kosztów paliwa? Oto sposób, który naprawdę działa

Przez cały 2023 rok z BlaBlaCar skorzystało aż 26 milionów użytkowników na całym świecie. W Polsce z platformy tej korzysta 5 mln osób, a kierowcy, którzy udostępniają swoje współdzielone przejazdy na BlaBlaCar w naszym kraju, zaoferowali aż 4 mln miejsc dla pasażerów.

Zdecydowana większość kierowców to mężczyźni - 81,5%, za to wśród pasażerów dominują kobiety. Jeśli zaś chodzi o najaktywniejszych kierowców, w przypadku mężczyzn liczba najwięcej zaoferowanych przejazdów przez jednego kierowcę to 611 (głównie na trasie Płock-Warszawa), a w przypadku kobiet - 505.

Nie będzie zaskoczeniem, iż w kategorii najpopularniejszych dni na podróże z BlaBlaCar, pasażerowie wybierali najczęściej niedziele, a na drugim miejscu piątek. To z jednej strony mogły być na przykład niedzielne powroty studentów z domów rodzinnych, chcących uniknąć zatłoczonych pociągów czy autobusów w te dni, a także wyjazdy i powroty z wypoczynkowych wyjazdów weekendowych.



Olgierd Szyłejko, Country Manager BlaBlaCar Polska:

Dążymy do tego, aby każda podróż była nie tylko wygodna i ekonomiczna, ale przede wszystkim dostępna – do każdego zakątka kraju i poza jego granice. Chcemy sprostać różnorodnym oczekiwaniom naszej zróżnicowanej społeczności, niezależnie od tego, czy wybierają BlaBlaCar w celach podróży wypoczynkowych, tych związanych z pracą lub edukacją bądź ze względu na troskę o środowisko i redukcję śladu węglowego.

Jak widać po najaktywniejszym kierowcy w zeszłym roku, największą popularnością cieszą się krótsze dystanse - w obrębie jednego województwa, niemniej sporo przejazdów realizowanych jest na znacznie większe odległości. Najdłuższą krajową trasą BlaBlaCar była ta z Krakowa do gminy Rewal, licząca aż 972 km, ale nie brakuje też przejazdów realizowanych z lub do innych krajów. W zeszłym roku kierowcy deklarowali jako cel lub miejsce startowe aż 6398 zagranicznych miejscowości, w 38 krajach.



Z ciekawości sprawdziłem na najbliższy weekend wyjazd z Warszawy do Berlina, dostępne były dwa przejazdy, a z aktywnych można było wybrać kurs za 115 zł.

To dobry moment na przejście już do tytułowych kosztów takich przejazdów. Otóż 42% kierowców BlaBlaCar deklaruje, iż na wspólnych przejazdach oszczędza między 30 a 50% kosztów paliwa. Poniżej 30% oszczędności osiąga co trzeci kierowca, a pomiędzy 50 a 70% – co piąty. Z kolei co dwudziesty kierowca jest w stanie zaoszczędzić ponad 70% - podejrzewam, że to właśnie ci najaktywniejsi z setkami przejazdów na krótkich dystansach.



Z ciekawostek na koniec warto wspomnieć jeszcze dwie rzeczy. Najpopularniejszą marką na platformie w Polsce okazał się Volkswagen, na podium znalazły się też samochody Audi i Škoda.

Mniej liczne reprezentacje wśród kierowców BlaBlaCar w minionym roku dotyczyły nietypowych już modeli samochodów, w postaci takich klasyków, jak: Syrena, Polonez, Warszawa czy Wartburg. Zdarzały się też przejazdy luksusowym autami Porsche, Ferrari, Bentley, Maybach czy Aston Martin, ale też i samochodami elektrycznymi – przykładowo 584 podróży odbyło się autami marki Tesla.

Druga rzecz, to fakt jak funkcjonowanie BlaBlaCar wygląda we Francji skąd platforma się wywodzi. Otóż w tym kraju w minionym roku zaczął obowiązywać rządowy program wsparcia kierowców oferujących współdzielenie przyjazdów (24.5 miliona miejsc dla pasażerów w 2023 roku), w ramach którego to rozdzielono między francuskich kierowców 50 milionów euro – a sam projekt przedłużono na rok 2024. Prawdopodobnie BlaBlaCar będzie starało się więc przeforsować taki program w innych krajach, w tym w Polsce.

Źródło: BlaBlaCar.