Czym jechać na święta? Pociąg, autobus czy może jednak samochód?

Jeśli jesteście ciekawi innych danych odsyłam do całego raportu pod tym linkiem, my skupimy się tylko na wspomnianych kosztach przejazdu. Związek Banków Polskich oszacował koszt przejazdu samochodem ze stolicy w najpopularniejszych kierunkach - do Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Zakopanego, Łodzi i Wrocławia. Na tej podstawie można też w przybliżeniu ocenić, ile zapłacicie za paliwo za przejazd w okolice tych miejscowości.

ZBP podjął się wyliczeń kosztu przejazdu 4-osobowej rodziny w jedną stronę, wiec wyniki trzeba pomnożyć razy dwa, wyliczenia dokonano na podstawie poniższych założeń:

Do obliczeń przyjęliśmy, że koszt benzyny Pb 95 to 6,52 zł/litr (stan na 17 listopada), koszt oleju napędowego 6,71 zł, a spalanie samochodu na tej trasie to średnio 8 litrów/100 km. W przypadku samochodu na gaz przyjęliśmy, iż cena to 3,06 zł/l, a spalanie na trasie – w przypadku samochodu napędzanego LPG – to średnio 10 litrów/100 km. W 2023 r. średnia cena 1 kWh to 0,79 gr, natomiast średnie „spalanie” pojazdu elektrycznego na 100 km poza miastem to 20 kWh.

Warszawa - Szczecin: koszty przejazdu

Pociąg

Sprawdzając przejazd na tej trasie pociągiem, wybrałem bilety dla dwóch osób dorosłych w opcji Taniej z bliskimi oraz dwóch biletów ze zniżką dla dzieci.



Koszt całości to 184,84 zł, a więc poziom przejazdu samochodem na gaz LPG, no i dużo taniej niż w przypadku benzyny czy diesel.

FlixBus

Koszt przejazdu autobusem sprawdzałem na stronach FlixBus, i trzeba przyznać, że ceny są srogie. Za dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci łącznie zapłacimy 679,96 zł. Z tego na dziś dostępny jest już tylko jeden kurs, być może te dwa wcześniejsze miały atrakcyjniejsze ceny.



BlaBlaCar

W przypadku przejazdu BlaBlaCar, w zasadzie nie ma możliwości znalezienia kursu dla czterech osób, kierowcy zwykle dają opcję maksymalnie dwóch osób na tylnym siedzeniu. Z ciekawości jednak sprawdziłem przejazd dla osób wybierających się na święta w trzy osoby i koszt takiego przejazdu to 300 zł, a więc nieco mniej niż własnym autem na benzynę czy olej napędowy.



Warszawa - Gdańsk: koszty przejazdu

Pociąg

Przejazd pociągiem do Gdańska dla całej rodziny jest tylko nieznacznie tańszy niż do Szczecina. Z cztery bilety zapłacimy tu w 2. klasie 162,02 zł.



FlixBus

Z kolei za FlixBus za 2 bilety dla osób dorosłych i za 2 bilety dla dzieci do lat 14 zapłacimy 519,96 zł, sporo taniej niż do Szczecina, ale nadal dużo.



BlaBlaCar

Natomiast cudzym autem średni koszt przejazdu na trasie Warszawa - Gdańsk w najbliższą sobotę wynosi obecnie około 200 zł (przypominam, że tu liczymy koszt dla 3 osób).



Warszawa - Białystok: koszty przejazdu

Pociąg

Jak to wygląda na krótszym dystansie? Za bilety kolejowe dla rodziny na trasie Warszawa - Białystok zapłacimy w sobotę 120,94 zł. To najtańsza opcja w tym dniu, jeśli chodzi o ceny z dzisiaj.



FlixBus

Na tej trasie są już przystępniejsze ceny podróży autobusem. Za kurs na FlixBus dla całej rodziny zapłacimy 199,96 zł, a Żak Express jeszcze mniej, bo 140,00 zł.



BlaBlaCar

Za kurs BlaBlaCar dla 3 osób ceny wahają się od 80 zł do 105 zł.



Warszawa - Zakopane: koszty przejazdu

Pociąg

Jeśli wybieramy się na święta do Zakopanego, dziś nie kupimy już biletów dla 4-osobowej rodziny z miejscami obok siebie w ciągu dnia. Pozostał tylko przejazd z przesiadką na EIP i IC za 580,28 zł lub nocny kurs na IC za 184,84 zł.



FlixBus

Równie ciężko będzie zakupić dziś bilety na autobus do Zakopanego, większość kursów już jest zapełniona, pozostały ostatnie miejsca na godzinę 8:20. Za dwa bilety dla osób dorosłych i za 2 bilety dla dzieci zapłacimy tu łącznie 639,96 zł.



BlaBlaCar

Jeśli wybieramy się na święta w 3 osoby, dużo taniej można w tej relacji odbyć podróż BlaBlaCar - za 135 zł za cały kurs.



Warszawa - Wrocław: koszty przejazdu

Pociąg

Sporo kursów dostępnych jest jeszcze na przejazd pociągiem do Wrocławia, najtańsza opcja dla 4-osobowej rodziny kosztuje 173,44 zł w 2.klasie.



FlixBus

Kurs autokarem FlixBus do Wrocławia będzie nas kosztował za cztery bilety 559,96 zł.



BlaBlaCar

Koszt przejazdu BlaBlaCar na trasie do Wrocławia dla 3 osób to przedział od 140 zł do 200 zł.



Warszawa - Łódź: koszty przejazdu

Pociąg

Na koniec pozostał nam najkrótszy i najszybszy odcinek z Warszawy do Łodzi, który to pociągiem będzie nas kosztował 93,56 zł.



FlixBus

Autobusem - 159,96 zł.



BlaBlaCar

A BlaBlaCar za 3 osoby - około 80 zł.



Podsumowując, najtaniej na dziś wyjdzie nas kurs 4-osobową rodziną własnym autem elektrycznym, ewentualnie samochodem na gaz lub pociągiem. W przypadku BlaBlaCar korzystniej cenowo to wychodzi niż własnym autem na benzynę i olej napędowy dla 3-osobowej rodziny, ale nadal drożej niż pociągiem. Zbliżone ceny do pociągu są dopiero przy jednej lub dwóch osobach dorosłych bez dzieci.