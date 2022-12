Pracownicy nie mają łatwego życia z Muskiem

Nie jest tajemnicą, że pracownicy Twittera po przejęciu firmy przez Muska nie mieli najlepszego czasu w swoim życiu. Ekscentryczny miliarder jeszcze przed dopięciem całej transakcji zapowiadał, że polecą głowy — i tak faktycznie się stało. Najpierw pozbył się większości grubych ryb i zwolnił osoby z najwyższych stanowisk, później wyrzucił wielu pracowników, aż prosił ich o powrót. W pewnym momencie została tak mała załoga w Twitterze, że nie miał nawet kto moderować treści pojawiających się na platformie — a to doprowadziło do sytuacji, w której ludzie na ogromną skalę łamali prawa autorskie i wrzucali w tweetach całe kinowe filmy czy seriale telewizyjne.

Źródło: Depositphotos

Napięta sytuacja zaczęła się robić w tym roku, kiedy Elon Musk oficjalnie powiedział, że nie akceptuje pracy zdalnej. CEO Tesli w czerwcu tego roku wysłał do pracowników maila, którego temat to „Praca zdalna nie jest już akceptowana”. W treści można było znaleźć informacje dotyczące tego, że pracownicy muszą spędzać w biurze co najmniej 40 godzin tygodniowo, a w przeciwnym razie po prostu… „odejść z Tesli”. Miliarder zaznaczył również, że powinno to być „główne biuro Tesli”, a nie „zdalne biuro oddziału”.

Teraz ciężko również nie odnieść wrażenia, że Musk bardzo lubi, jak pracownicy spędzają zdecydowanie za dużo czasu w siedzibie swojego pracodawcy. Warto przypomnieć, że w tym roku, podczas tego, jak epidemia COVID-19 zaogniła się w Chinach, pracownicy fabryki w Szanghaju mieli być zmuszani do spania na hali produkcyjnej. Wszystko z tego względu, że gdyby wyszli z siedziby firmy, to nie mogliby już do niej wrócić — a Tesla nie chciała zatrzymać produkcji, niezależnie od aktualnej sytuacji w Chinach czy prywatnego życia pracowników.

W listopadzie zaczęły pojawiać się również informacje, że na pracownikach Twittera wywierana jest ogromna presja dotycząca tego, że praca to właściwie ich życie — i sporo osób miało decydować się na branie ze sobą śpiworów do biura. Jeśli do tej pory uważaliście, że to przesada, to nowy raport Forbes zdaje się rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Źródło: Depositphotos

Biuro Twittera w San Francisco stało się sypialnią

Jak zdradza Forbes, wszystkie osoby, które wczoraj przyszły do pracy do biura Twittera w San Francisco, spotkały się z niemałą niespodzianką. Zdjęcia, które wyciekły od pracowników, pokazywały nieposłane materace, pomarańczowe dywany, szare zasłony oraz kilka krzeseł biurowych i monitorów.

Forbesowi udało się również porozmawiać z jednym pracownikiem, który stwierdził, że w tej chwili jest od czterech do ośmiu takich sypialni na każdym piętrze. Zdaje się również, że pracownicy podchodzą do tego na dwa sposoby — niektórzy uważają, że to zdecydowana przesada, kiedy inni twierdzą, że jest to udogodnienie dla wszystkich, którzy i tak pracowali do późna i korzystali ze śpiworów lub krzeseł biurowych. Niemniej jednak, warto, żeby Musk informował swoich pracowników o podjęciu takiej decyzji przed zamienieniem niektórych pokojów w sypialnie.

Źródło: Depositphotos

Cała ta sytuacja rodzi jednak jeszcze jedno, bardzo istotne pytanie: kto będzie dbał o te wszystkie materace, sprzątał pokoje i zmieniał pościele? Skoro Musk przygotował sypialnie dla pracowników, to powinien również zadbać o ich czystość — co może nie być takie łatwe, mając na uwadze, że CEO Twittera miał zwolnić mnóstwo dozorców, którzy w tym tygodniu zorganizowali już strajk pod biurem w San Francisco. Jak widać, problemy nie przestają się mnożyć.

Źródło: Forbes

Stock Image from Depositphotos