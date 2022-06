Elon Musk mówi NIE pracy zdalnej. Pracownicy Tesli mają wrócić do biur

Jak donosi Bloomberg wraz z Electrek, Elon Musk wysłał do pracowników Tesli maila, którego temat to “Praca zdalna nie jest już akceptowana”. W treści można było znaleźć informacje dotyczące tego, że pracownicy muszą spędzać w biurze co najmniej 40 godzin tygodniowo, a w przeciwnym razie po prostu… „odejść z Tesli”. Mężczyzna zaznaczył również, że powinno to być „główne biuro Tesli”, a nie „zdalne biuro oddziału”.

Jeden z użytkowników Twittera postanowił zwrócić się do Elona Muska z prośbą o jakiś dodatkowy komentarz dla osób uważających, że chodzenie do biura to dość przestarzała koncepcja. CEO SpaceX odpowiedział na ten wpis i nie zaprzeczył autentyczności e-maila, dodając, że każdy, kto nie zgadza się z polityką pracowania w biurze „powinien udawać, że pracuje gdzie indziej”.

Praca zdalna dla pracowników Tesli ma być dopuszczalna wyłącznie w naprawdę “wyjątkowych przypadkach” i specjalnych okolicznościach: „Jeśli są szczególnie wyjątkowi pracownicy, dla których jest to niemożliwe, przejrzę i zatwierdzę te wyjątki bezpośrednio”. Musk przyznał, że praca 40 godzin w biurze to nadal mniej niż się wymaga od pracowników fabryki.

Electrek dostrzegł kolejnego maila, w którym mężczyzna twierdzi, że to dzięki temu, że przez pewien czas niemal żył w fabryce Tesli, firma zdołała przetrwać. Musk doskonale wie, że są firmy które nie wymagają już obecności w biurach, lecz wpływa to na jakość produkowanych urządzeń, tym samym stwierdzając, że na im wyższym stanowisku się jest, tym więcej należy się pokazywać w biurze firmy.

Pandemia sprawiła, że sporo firm nauczyło się pracy w modelu zdalnym i tak już pozostało. Niektórzy, na przykład Apple, próbują systemu hybrydowego, kiedy pracownicy mają pojawiać się w biurze wyłącznie w niektóre dni tygodnia. Tesla jednak jest bezwzględna i jasno daje do zrozumienia, że to koniec pracy online, co Elon Musk skwitował zdaniem “Jeśli się nie pojawisz, założymy, że zrezygnowałeś”.

