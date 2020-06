Jak stworzyć biogram na Facebooku i Instagramie – TOP5 porad

Biogram, czyli nota biograficzna

Co to jest biogram? Dla osoby, która planuje pokazać się w social mediach, walczyć o swój wizerunek, pisać książki czy budować markę osobistą, biogram jest bardzo ważnym narzędziem pracy. Zacznijmy jednak od definicji ze Słownika Języka Polskiego:

krótki życiorys umieszczany w encyklopediach, informatorach, itp.

Każdy biogram powinien zawierać podstawowe informacje o kluczowych elementach z życia danej osoby, jej dokonaniach czy twórczości. Dobry biogram pokazuje to co dla nas najważniejsze. Niezależnie od tego czy zamieszczamy go w mediach społecznościowych czy na okładce książki, nie dysponujemy dużą ilością miejsca dlatego musimy się streszczać i wyciągnąć to co najistotniejsze, aby zainteresować czytelnika.

Bo właśnie do tego on służy, do budowania zainteresowania potencjalnego odbiorcy. W wielu wypadkach jest to również potwierdzenie kompetencji autora, aby przekonać czytelnika, że sięganie po materiały tej konkretnej osoby jest warte zachodu.

Atrakcyjny Biogram – oto jego główne wyznaczniki

Przede wszystkim każdy dobry biogram jest pisany w osobie trzeciej liczby pojedynczej. Pozwala to na zwięzłe opowiedzenie krótkiej historii dzięki temu, że możemy korzystać z takich zwrotów jak: podróżował, badał czy mieszkał.

Warto też zwrócić uwagę na chronologię. Biogram ma być łatwy do strawienia, dlatego ułóżmy fakty zgodnie z czasem ich występowania. Nie ma tu miejsca na zawiłe historie czy nagłe zwroty akcji, a pomieszanie czasu wystąpienia poszczególnych zdarzeń może zmylić czytelnika.

Jeśli biogram pisany jest przez/dla osoby z dorobkiem literackim lub naukowym to należy się wystrzegać tworzenia zestawienia bibliograficznego. W ramach biogramu staramy się zestawić prace opisywanej osoby w połączeniu z konkretnymi wydarzeniami. Unikamy budowania osobnej listy. Pamiętajmy, że chcemy opowiedzieć o życiu i dokonaniach, a nie wypunktować tytuły.

Biogram zawsze jest warto dać komuś do sprawdzenia, szczególnie kiedy piszemy sami o sobie. Z perspektywy tego narzędzia bardzo ważna jest obiektywność, którą ciężko nam zachować kiedy piszemy sami o sobie. Dodatkowo biogram przedstawia jedynie suche fakty i wydarzenia. Unikamy jakichkolwiek formy ich oceny zarówno negatywnej czy pozytywnej.

Biogram na Facebooku – co powinien zawierać?

No i teraz przejdźmy do sedna, czyli – biogram na FB. O ile fundament jest taki sam, o tyle sposób podejścia do biogramu w mediach społecznościowych jest trochę inny. Biogram na FB to bardziej zakładka, w której możemy podać kluczowe informacje o nas samych jak i naszym życiu zawodowym. Jest podzielony na różne sekcje co znacząco ułatwia jego uzupełnienie.

Przede wszystkim traktujmy biogram jako narzędzie, które pomaga w odnalezieniu nas w tłumie innych specjalistów z naszej dziedziny. Tak więc bardzo ważne jest wykorzystanie odpowiednich słów kluczowych i/lub hashatagów.

Z reguły biogram na Facebooku czy Instagramie uzupełniają osoby, które potrzebują go do celów zawodowych lub biznesowych. Mając dodatkowo na uwadze fakt jak chętnie serwisy Marka Zuckerbega analizują nasze dane warto ograniczyć się jedynie do kluczowych informacji, których udostępnienie może przynieść nam benefity.

Kiedy chcemy dać się poznać szerszej publice warto uzupełnić takie elementy jak wykształcenie czy ścieżka kariery zawodowej co pomoże potwierdzić nam nasze kompetencje. Jeśli nasza dusza ma bliżej do artysty niż człowieka biznesu ważne jest, aby pokazać co nas kręci, jakie są nasze pasje co pomaga skrócić dystans do potencjalnych odbiorców.

Oczywiście nie zapominajcie o wypełnieniu części „Informacje o sobie”, która dużo bardziej przypomina klasyczny biogram. Jednak w przypadku FB zasada pisania w trzeciej osobie liczby pojedynczej jest raczej łamana. Mało kto pisze o sobie „podróżował po całym świecie”, prędzej możemy spodziewać się „zwiedziłem cały świat i była to największa przygoda w moim życiu!”.

Biogram na Instagramie to zupełnie inna bajka

Właściciel niby ten sam, ale podejście do narzędzia diametralnie inne. W przypadku Instagrama mamy dużo mniejsze pole do popisu. To co możemy, a wręcz musimy uzupełnić, jeśli chcemy prowadzić biznes na Instagramie to:

Zdjęcie profilowe

Imię i nazwisko

Nazwa użytkownika

Miejsce na klikalny link

Notka (limit 150 znaków)

Wszystko do notki to prosta sprawa, jednak to właśnie te 150 znaków robi różnicę. Dobre przedstawienie nas i naszego biznesu to klucz do sukcesu. W jakiś sposób musimy przekazać szereg myśli za pomocą jedynie 150 znaków. Ci co pisali SMSy z limitem na 160 znaków wiedzą jak wielki może to być ból ;)

Nasz życiorys powinien przekazać czym się zajmujemy i co odbiorca może zyskać dzięki śledzeniu naszego profilu. Nie zapominajcie o hashtagach. Ich zamieszczenie w opisie naszego konta może znacząco zwiększyć szanse na bycie odnalezionym.

Biogram pomaga budować swój wizerunek w internecie

Na koniec warto podsumować po co to w ogóle robimy. Jak wspominałem na początku tego artykułu, klasyczny biogram pomaga ugruntować pozycję autora danego dzieła lub osoby, o której będziemy czytać. Świat się mocno zmienił jednak pewne fundamentalne zasady pozostały bez zmian.

Po pierwsze, pamiętaj, że współcześnie biogram w mediach społecznościowych to również forma zaczepienia potencjalnego odbiorcy czy klienta. Każdy kto próbuje budować biznes w sieci lub ugruntować swoją markę osobistą boryka się z jednym zasadniczym problemem. Każdy może to robić przez co konkurencja jest ogromna. Musimy przekonać ludzi, że to właśnie na nas warto zwrócić uwagę.

Po drugie, nie zapominaj, że dobrze przygotowany i atrakcyjny biogram jest bardzo ważny. Dzięki słowom kluczowym, odpowiednio podanym informacjom czy hashtagom ułatwia odnalezienie nas w internecie. Natomiast położenie nacisku na najważniejsze dla odbiorcy informacje pomaga go nam do siebie przekonać.

Po trzecie, informacje, które podajesz na FB to współczesna ulotka, którą serwujemy ludziom na wirtualnych chodnikach. Kiedy chcemy zbudować silny wizerunek specjalisty powinno nam zależeć na tym, aby ta ulotka była jak najatrakcyjniejsza oraz jak najlepiej przemawiała do napotkanych ludzi.

Po czwarte, eksperymentuj. Trendy i mody w mediach społecznościowych bardzo szybko się zmieniają. Podglądaj profile i ludzi z Twojej branży którzy osiągają ogromne zasięgi. Zobacz jak przygotowany jest ich życiorys. Spróbuj pozmieniać coś w swoim i zobacz czy przynosi to rezultaty jakich się spodziewałeś.

Po piąte, myśl jak swój odbiorca. Co osoba szukająca kogoś takiego jak Ty wpisałaby w wyszukiwarkę? Jakich hashtagów by użyła? Co by ją zainteresowało? Biogram to krótka forma prezentacji i masz tylko jedną szansę, aby pozytywnie zaskoczyć potencjalnego odbiorcę.