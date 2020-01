Taki Bing nigdy nie będzie konkurencją dla Google. A zmuszając użytkowników do używania platformy, MS tylko ich odpycha

Zobacz też: Już dzisiaj można sprawdzić Surface Duo. Wkrótce Windows 10X. Jest tylko jeden haczyk

Microsoft wciska na siłę Binga i… tylko wkurza użytkowników

Microsoft przy jednej z nadchodzących aktualizacji wymusi na użytkownikach Office 365 ProPlus instalację rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome. Microsoft Search in Bing, bo o nim właśnie mowa, to… jak sama nazwa wskazuje, dodatek odpowiedzialny za wyszukiwanie. I automatycznie zmienia on domyślny silnik wyszukiwania w przeglądarce od Google na microsoftowy Bing. Pretekstem do instalacji takiego oprogramowania jest ułatwienie dostępu do Microsoft Search. I może intencje były dobre, ale efekt jest taki, że użytkownicy którym na siłę wcisną Binga są wściekli. Raczej nikogo niespecjalnie powinno to dziwić, tym bardziej że już teraz wiadomo, że w przyszłości analogiczne dodatki trafią również do Firefoxa.