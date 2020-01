Android nie działał wcześniej tak dobrze z Windows 10. Brawo Microsoft!

A nadchodzą nowe funkcje, które bardzo mi się spodobają i wierzę, że Wam również. Serwis Windows Latest odkrył, że Microsoft w najnowszej wersji aplikacji pozwoli nam na swobodne przesyłanie każdego rodzaju plików pomiędzy dwoma urządzeniami. W kodzie programu znaleziono następujące komendy: SharedContentPhotos, ContentTransferCopyPaste, ContentTransferDragDrop. Wygląda więc na to, że Twój telefon pozwoli na wymianę plików pomiędzy Windows 10 i Androidem, ale co istotniejsze być może będzie to odbywało się na zasadzie kopiowania i wklejania. Taki wspólny schowek byłby naprawdę czymś świetnym – w przypadku macOS i iOS działa to znakomicie i byłoby miło, gdyby duet Windows 10 i Android pozwalał na to samo.

Microsoft przeszedł samego siebie. Reklamy w… Wordpadzie?

Niestety, jednocześnie Microsoft dokonał też aktualizacji WordPada – jednego z najstarszych i najlepiej znanych dodatków do systemu Windows. Program do edycji tekstu doczekał się jednak uaktualnienia, którego wszyscy wolelibyśmy by uniknął, ponieważ Microsoft wyposażył go w… reklamy. Nie są one może zbyt nachalne i wszechobecne, ale na opublikowanych w Sieci zrzutach ekranu widać, że istnieje kilka wariantów materiałów promocyjnych, które serwowane są pod paskiem z narzędziami. Jaka jest zawartość tych reklam?