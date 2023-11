Aplikacja PKP intercity teraz pozwoli kupić nowe rodzaje biletów

Aplikacja PKP Intercity pojawiła się w mobilnych sklepach Google Play i App Store, wraz z inną pozycją PKP.appka na początku tego roku. Początkowo umożliwiała zakup najpopularniejszych biletów PKP Intercity, z czasem uzupełniono to o bilety międzynarodowe czy zakupy biletów z przesiadką.

Teraz zakres ten powiększył się też o bilety miesięczne, kwartalne, tygodniowe, w tym opcja biletu Promo Odcinkowego Miesięcznego.

Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity:

Niezwykle cieszy nas stały rozwój aplikacji mobilnej, dzięki której zakup biletu na przejazd pociągiem PKP Intercity jest tak prosty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych pasażerów wprowadzamy udogodnienia, które w dłuższej perspektywie poprawiają nie tylko moment zakupu, ale przede wszystkim komfort podróżowania.

To nie wszystko, w nowej wersji aplikacji dostępne są też dwa rodzaje biletów, pozwalające na nielimitowane przejazdy pociągami, ważne od północy we wtorek do godziny 24:00 w czwartek - w 1 jak i 2 klasie:

Multiprzejazd - nielimitowane przejazdy pociągami PKP TLK i IC

Multiprzejazd MAX - nielimitowane przejazdy wszystkimi pociągami należącymi do PKP Intercity.



Można więc powiedzieć, że to już niemal kompletna aplikacja mobilna. Oprócz zakupu wszystkich biletów (brakuje chyba już tylko biletu Interrail), wyszukamy każde połączenie z funkcją metastacji (przydatne w miastach z kilkoma stacjami), dokonamy za jej pośrednictwem rezerwacji miejsc korzystając z graficznego ich rozkładu, zapłacimy za bilet za pomocą Apple Pay, Google Pay, kart płatniczych czy BLIKIEM oraz dodamy go do kalendarza czy pobierzemy bilet w formacie pdf na swoje urządzenie.

Obie aplikacje PKP.appka i PKP Intercity można pobrać za darmo z Google Play i App Store pod tymi linkami:

PKP.appka - iOS, Android

PKP Intercity - iOS, Android

Źródło: PKP Intercity.