Nowy system sprzedaży biletów PKP eIC 2.0 już dostępny! Jest ładniej, wygodniej i szybciej

Jeśli korzystaliście już wcześniej z aplikacji mobilnej na Andoida lub iOS - PKP Intercity, w wersji internetowej eIC 2.0 poczujecie się jak w domu. To niemal te same doświadczenia wizualne i funkcjonalne.



Nowy system sprzedaży biletów eIC 2.0 dostępny jest pod tym adresem, możemy się do niego zalogować tymi samymi danymi, co do poprzedniego systemu, który oczywiście nadal działa równolegle.



Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:

Przez wiele lat odkładano wszelkie decyzje o wprowadzeniu kolei w XXI wiek. My mówimy stop niedasizmowi. Z sukcesem wprowadziliśmy na rynek naszą aplikację mobilną, a dziś możemy pochwalić się zupełnie odmienionym, nowoczesnym systemem sprzedaży. e-IC 2.0 to wielki krok w przyszłość i śmiało możemy mówić o rewolucji w PKP Intercity. Nowy system to także ukłon w stronę naszych pasażerów, którzy od dziś będą kupować bilety wygodniej, sprawniej i bardziej intuicyjnie.

W nowym systemie będzie możliwość zaplanowania trasy przejazdu tam i z powrotem czy kupno biletu nie tylko w bezpośredniej relacji, ale i również z jedną przesiadką.



Podobnie jak w wersji mobilnej można przy planowaniu trasy wskazywać same miasta docelowe, bez konieczności dookreślania konkretnej stacji w danym mieście, gdzie jest ich kilka. Co ważne,- na przykład teraz w Warszawie, jeśli wybierzemy konkretną stację, a jest ona wyłączona z trasy, system sam zmieni na stację zastępczą dla danej relacji.



Po zalogowaniu na konto możemy definiować też własne profile zakupowe, które pozwolą na jeszcze szybszy zakup biletów, zgodnie ze zdefiniowanymi w profilu parametrami. W najbliższej przyszłości w nowym systemie eIC 2.0 ma pojawić się koszyk zakupowy, a także możliwość zakupu biletów okresowych czy zakup bez zakładania konta.

Źródło: PKP Intercity.